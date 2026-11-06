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El Comercio se encuentra en el Vaticano desde el 4 de noviembre, como parte de la cobertura previa a esta visita.
El Comercio se encuentra en el Vaticano desde el 4 de noviembre, como parte de la cobertura previa a esta visita.
/ DIFUSION
Por Juan Pablo León Almenara

El Comercio partió esta madrugada desde Roma junto al papa León XIV para acompañarlo durante su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, una gira de doce días que se desarrollará del 6 al 17 de noviembre y que marcará el regreso del pontífice a América Latina.

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