El Comercio partió esta madrugada desde Roma junto al papa León XIV para acompañarlo durante su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, una gira de doce días que se desarrollará del 6 al 17 de noviembre y que marcará el regreso del pontífice a América Latina.

El periodista Juan Pablo León Almenara es el enviado especial de El Comercio y forma parte del grupo de comunicadores acreditados por la Santa Sede para viajar en el vuelo papal y cubrir las actividades del pontífice en los tres países. La delegación de prensa está integrada por periodistas y operadores de medios de distintas partes del mundo.

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La primera parada será Uruguay. De acuerdo con la previsión inicial, el avión papal llegará a Montevideo este viernes por la tarde, alrededor de las 6 p.m. (hora uruguaya), para dar inicio a las actividades oficiales del viaje apostólico.

El Comercio se encuentra en el Vaticano desde el 4 de noviembre, como parte de la cobertura previa a esta visita. La acreditación otorgada por la Santa Sede permite al periodista acompañar al pontífice durante los desplazamientos aéreos y terrestres previstos en el itinerario, además de seguir las actividades oficiales en cada destino.

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El protocolo contempla que los periodistas acreditados acompañen al papa León XIV durante todo el recorrido, desde su salida de Roma hasta su retorno al Vaticano, una vez concluida la última actividad de la gira, prevista en Lima. En Perú, uno de los momentos centrales será la misa multitudinaria programada en la base aérea Las Palmas.

Entre los periodistas peruanos que integran la cobertura se encuentran Fátima Saldonid y el camarógrafo Crosby Benites, del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), así como Carlos Villarreal, de RPP. La delegación periodística tendrá la oportunidad de seguir de cerca las actividades del pontífice y acceder a espacios de contacto con él durante el viaje.

La cobertura de El Comercio también incluirá contenidos audiovisuales para sus plataformas digitales. En el canal de YouTube del diario se publicará la serie Viajando con el Papa, con un capítulo por cada día de acompañamiento al pontífice, para mostrar los principales acontecimientos y detalles de esta travesía.

El recorrido por Uruguay, Argentina y Perú permitirá seguir el mensaje pastoral de León XIV en una región con la que mantiene una estrecha relación, especialmente con el Perú, país donde desarrolló buena parte de su labor religiosa antes de ser elegido papa.