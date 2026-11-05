Calles inundadas afectan a varios distritos de Lima Sur este jueves 5 de noviembre. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Calles inundadas afectan a varios distritos de Lima Sur este jueves 5 de noviembre. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso hasta dos horas de tolerancia en el horario de ingreso para los trabajadores de los sectores público y privado durante la jornada del 5 de noviembre en Lima. Esta medida oficial responde a las dificultades de traslado que se generan por la acumulación de agua en las vías de distritos al sur de la capital afectados por las intensas lluvias de las últimas horas.

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