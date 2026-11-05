El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso hasta dos horas de tolerancia en el horario de ingreso para los trabajadores de los sectores público y privado durante la jornada del 5 de noviembre en Lima. Esta medida oficial responde a las dificultades de traslado que se generan por la acumulación de agua en las vías de distritos al sur de la capital afectados por las intensas lluvias de las últimas horas.

La disposición comprende de manera específica a los ciudadanos que residen o laboran en los distritos de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos. La institución comunicó que los retrasos originados por esta situación de fuerza mayor no constituyen faltas ni tardanzas injustificadas en los registros de asistencia.

🔴 #COMUNICADO | MTPE dispone tolerancia laboral por efectos de las lluvias: https://t.co/aY2TaWx2hs — Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (@MTPE_Peru) November 5, 2026

El comunicado del MTPE exige a los empleadores la adopción de esquemas flexibles para solucionar los inconvenientes en el desplazamiento del personal. Asimismo, la norma establece que la compensación del tiempo no laborado la deben acordar ambas partes de común acuerdo.

Finalmente, precisan que cualquier tardanza por estas circunstancias no puede ser considerada “falta o tardanza injustificada”. Tampoco puede ser objeto de algún proceso disciplinario.

El pronunciamiento responde a los informes sobre las complicaciones del tránsito vehicular en el sur de la capital. También a los pronósticos de lluvias intensas que se registrarán

Lluvias y aniegos en distritos de Lima Sur

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó que las precipitaciones alcanzaron un acumulado de 5.5 mm de agua a las 11:00 p.m. en la estación de Villa María del Triunfo este miércoles. El incremento de las lloviznas originó la saturación del sistema de alcantarillado y el desborde de aguas servidas hacia las pistas y veredas.

En Villa El Salvador, el paso a desnivel de la avenida El Sol y el de la avenida Pachacútec cerraron el tránsito vehicular por el empozamiento de agua. De igual forma, las inundaciones afectaron viviendas en el Sector 1 del distrito y provocaron la suspensión de clases presenciales en dos instituciones educativas locales.