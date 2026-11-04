Los miembros del JEE de Huancané lanzaron la moneda al aire y le dieron la victoria al postulante de Somos Perú. (JNE)
Los miembros del JEE de Huancané lanzaron la moneda al aire y le dieron la victoria al postulante de Somos Perú. (JNE)
Por Redacción EC

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancané definió con un lanzamiento de una moneda al aire al futuro alcalde distrital de Conima, en Puno. Esto, luego que dos postulantes empataran en el primer lugar en las elecciones regionales y municipales 2026.

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