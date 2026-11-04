El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancané definió con un lanzamiento de una moneda al aire al futuro alcalde distrital de Conima, en Puno. Esto, luego que dos postulantes empataran en el primer lugar en las elecciones regionales y municipales 2026.

Rubén Quispe Capajaña fue quien ganó la contienda a la alcaldía distrital luego del sorteo en una audiencia pública este 3 de noviembre. El candidato de la agrupación Somos Perú ganó la representación del municipio ante el empate a 671 votos con su contendor del partido País Para Todos.

Los miembros del JEE de Huancané lanzaron la moneda al aire y le dieron la victoria al postulante de Somos Perú. (JNE)

Las elecciones del 4 de octubre registraron la igualdad de sufragios entre Rubén Quispe Capajaña y Salomino Mamani Quispe. Ante este panorama, el Jurado Nacional de Elecciones dispuso la aplicación del artículo 26 de la Ley de Elecciones Municipales para dirimir el resultado.

En cumplimiento con lo resuelto por el Pleno del JNE, el Jurado Electoral Especial de Huancané realizó un sorteo con moneda para definir la alcaldía del distrito de Conima (Puno), luego de que las dos organizaciones políticas con mayor votación empataran con 671 votos cada una. https://t.co/VdlWgFDq4L — JNE Perú (@JNE_Peru) November 4, 2026

Así fue el sorteo con lanzamiento de moneda al aire en Conima

La jornada se realizó a las 10:00 a.m. del 4 de noviembre en la sede del JEE de Huancané. El acto contó con la presencia de ambos postulantes y la transmisión mediante la plataforma YouTube del JNE.

Durante la audiencia, Rubén Quispe Capajaña escogió la opción del sello en la moneda de S/1 antes del lanzamiento al aire. El presidente del JEE lanzó una de las cinco monedas elegidas para el proceso y el resultado fue favorable para el postulante de Somos Perú.

Los miembros del JEE de Huancané lanzaron la moneda al aire y le dieron la victoria al postulante de Somos Perú. (JNE)

Al término de la sesión, Quispe agradeció el resultado: “El objetivo siempre era ganar más antes en las elecciones del 4 de octubre”. El candidato Mamani Quispe se retiró del recinto sin emitir palabras ante los medios de comunicación.

El Jurado Electoral Especial de Huancané inició la redacción de las actas para la entrega de credenciales.