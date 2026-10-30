Un sismo de magnitud 4.3 se registró este viernes 30 de octubre en la ciudad de Conduriri, en la provincia de El Collao del departamento de Puno, informó el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP).

El movimiento telúrico comenzó a las 17:46 (hora local) y se originó a 14 kilómetros al Sureste de El Collao con una profundidad de 193 kilómetros y latitud y longitud de -16.7, -69.6 grados.

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

¿Qué artículos son indispensables para tu mochila de emergencias?

Conoce aquí qué artículos debe contener tu mochila de emergencia:

Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos.

Botiquín: mascarillas, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas, vendas elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica. Coloca medicamentos específicos si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad.

Abrigo: manta polar y calzado.

Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates.

Diversos: cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas

Dinero y elementos de comunicación: pilas, radio portátil, pito y linterna.

/ TATIANA GAMARRA

Importante recordar que deberás cambiar los productos cada cierto tiempo para asegurarte de que tengan la fecha de vencimiento dentro de lo estipulado.

¿Y para las mascotas? La mochila de emergencia para mascotas debe contener agua, alimento balanceado, correa, arnés, botiquín y documentos de identificación.

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