IGP reporta sismo en Puno: temblor de magnitud 4.3 Foto: IGP
IGP reporta sismo en Puno: temblor de magnitud 4.3 Foto: IGP
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.3 se registró este viernes 30 de octubre en la ciudad de Conduriri, en la provincia de El Collao del departamento de Puno, informó el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP).

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