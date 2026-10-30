El papa León XIV saluda a los peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro a su llegada para presidir la audiencia general semanal en el Vaticano, el 28 de octubre de 2026. (Filippo MONTEFORTE / AFP)
El papa León XIV saluda a los peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro a su llegada para presidir la audiencia general semanal en el Vaticano, el 28 de octubre de 2026. (Filippo MONTEFORTE / AFP)
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Por Redacción EC

El próximo 16 de noviembre, el papa León XIV realizará una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, como parte de su visita al Perú desde el 9 del mismo mes. Ante ello, usuarios se ha preguntado ¿qué se podrá llevar al evento y qué no? Autoridades del recinto han explicado al respecto.

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