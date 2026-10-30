El próximo 16 de noviembre, el papa León XIV realizará una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, como parte de su visita al Perú desde el 9 del mismo mes. Ante ello, usuarios se ha preguntado ¿qué se podrá llevar al evento y qué no? Autoridades del recinto han explicado al respecto.

Según declaraciones del coronel Carlos Tejada para RPP, “lo que está permitido traer es solamente ropa de abrigo tomando en cuenta las condiciones climatológicas del momento”.

La recomendación es un cortavientos que permita protegerse durante eventual una llovizna y, por el día, en caso se presente el sol con intensidad.

El representante de las Fuerzas Aérea también destacó la necesidad de mantenerse bien hidratados, por lo que pidió que se cuente con mucha agua, además de alimentos ligeros, pues en el recinto no se venderá ningún tipo de comida.

Consultado sobre la asistencia de personas desde la víspera, el coronel fue claro al mencionar que solo se podrá permanecer en el espacio designado para el público, mas no acampar de manera alguna. Por lo tanto, no está permitida la asistencia con carpas de ningún tipo.

Cabe destacar que la Base Aérea Las Palmas contará con 14 puertas de ingreso, 37 sectores dentro del espacio dispuesto y 80 puntos de hidratación para los asistentes, además de áreas de atención médica ante alguna eventualidad.

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La Fuerza Aérea del Perú presenta sus capacidades para la visita del papa, incluyendo dos aviones ambulancia Beechcraft King Air 360, equipados para trasladar pacientes y personal médico, y helicópteros MI-17 para sus desplazamientos entre Chiclayo, Cajamarca y otras ciudades.

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