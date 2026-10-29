El papa León XIV visitará Cusco el 15 de noviembre. (Foto: GEC)
El papa León XIV visitará Cusco el 15 de noviembre. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Este jueves 29 de octubre la comitiva del Vaticano, enviada al país a fin de inspeccionar los lugares por donde pasará el papa León XIV en su periplo peruano, llegó hasta el Cusco a fin de revisar los sitios que visitará el sumo pontífice.

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