Este jueves 29 de octubre la comitiva del Vaticano, enviada al país a fin de inspeccionar los lugares por donde pasará el papa León XIV en su periplo peruano, llegó hasta el Cusco a fin de revisar los sitios que visitará el sumo pontífice.

Según informó el diario ‘Correo’, la comitiva llegó al aeropuerto Alejandro Velasco de Cusco y posteriormente se trasladó hasta el Complejo Arqueológico de Sacsayhuamán por una ruta alterna, ya que maestros del Sutep realizaban una protesta en la plaza mayor.

Una vez en el sitio, la comitiva, Cancillería, Arzobispado del Cusco, autoridades cusqueñas, Policía, Bomberos, Indeci, y otros, inspeccionaron la explanada principal, donde se instalará un escenario y seis pantallas gigantes para los asistentes al evento del 15 de noviembre.

En el sitio, los bomberos, Seguridad del Estado y Policía, determinaron los sitios de acceso, salida y escape en caso de contingencia, avalados por la seguridad particular del Papa en el Vaticano y su cuerpo de resguardo.

Se aprobó la disposición de ya no levantar un helipuerto en Sacsayhuamán para el ‘Papacóptero’, como se señaló en un principio. En caso de contingencia el sumo pontífice deberá ser trasladado en una ambulancia hasta el aeropuerto de Cusco, donde tendrá un helicóptero M17 a su disposición.

Sobre las facilidades para el desplazamiento del ‘Papamóvil’ o vehículos de emergencia durante el recorrido del Papa, ningún vehículo circulará a través de la ruta que une el aeropuerto con el centro de la ciudad y Sacsayhuamán. De esta manera, las calles y avenidas permanecerán libres y sin tráfico en lo que dure la visita papal.

En la Plaza Mayor de Cusco se tenía prevista la instalación de un gran escenario en el atrio de la Catedral, sin embargo, ahora esto habría quedado descartado, acordándose que el Papa se dirigirá a los suyos a ras de piso, aprovechando el desnivel a favor que tiene la basílica respecto a la plaza.

Pantallas gigantes

Se supo que habrá cambios en la instalación de pantallas gigantes para los creyentes. En primera instancia se concibieron dos en el atrio y una tercera a la altura de la calle Santa Catalina Angosta, esta última sería levantada.

En tanto, una cuarta pantalla está prevista a ser erigida en un espacio entre la calle Córdova del Tucumán y calle Suecia. Otras pantallas gigantes serán instaladas por pares en la plaza San Francisco y plaza Regocijo.

El aforo para Sacsayhuamán se mantiene en un promedio de 80 mil visitantes divididos en seis sectores y en la plaza mayor unos 35 mil creyentes. Para ambos sitios las puertas se abrirán a las 06:00 horas y el acceso se dará únicamente a través de pases con códigos QR.

“Se contratará un servicio de seguridad privado que va a ser el responsable por los ingresos. Todo será de acuerdo a los pases que se obtengan por Internet, aunque esto todavía no se sabe bien cómo se va a hacer”, señaló el monseñor Israel Condorhuamán, vicario de Cusco.

El dato

Las autoridades estiman que 500 mil personas llegarán a Cusco por la visita del papa León XIV. Por ello, 4.000 policías custodiarán el orden y la seguridad del evento. Un contingente llegará procedente de Lima, Arequipa y Puno para apoyar a los efectivos locales.

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Se prevé que 3 horas en promedio estará el papa León XIV en la Ciudad Imperial, desde las 10:00 a.m. hasta las 1:00 p.m. el 15 de noviembre, tras lo cual partirá a Pucallpa.