El Ministerio de Defensa presentó este miércoles el ‘Papacóptero’, un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que se encargará de trasladar al papa León XIV durante su visita al país, prevista del 11 al 16 de noviembre, que incluirá desplazamientos a localidades andinas situadas a más de 2.000 metros de altitud.

La operación contará con otros tres helicópteros Mi-17, con capacidad para transportar hasta 24 personas o cuatro toneladas de carga. Estas aeronaves tienen una autonomía de vuelo de hasta 3,5 horas y disponen de equipos de visión nocturna para realizar operaciones en esas condiciones.

También se incluirá dos helicópteros medianos, Bell 212 y Bell 412, habilitados para evacuaciones aeromédicas y el traslado de pacientes en camilla a hospitales y clínicas que cuenten con helipuertos.

Paramédicos

Además de sus tripulaciones, estas aeronaves tendrán paramédicos y médicos aeronáuticos, según informó el Ministerio de Defensa. El despliegue contempla asimismo un avión ambulancia Beechcraft King Air 360C, equipado y presurizado para trasladar pacientes en estado crítico en camilla o incubadora.

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La cartera de Defensa indicó que las aeronaves destinadas al viaje del pontífice han pasado por procesos de acondicionamiento y revisiones técnicas y mecánicas para garantizar que se encuentren en condiciones óptimas de operación.

Traslados a Cajamarca, Lima y Cusco

Según la agenda prevista, León XIV y su comitiva utilizarán los helicópteros Mi-17 para trasladarse desde Chiclayo, en el norte del país, hasta Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, localidad situada a más de 2.000 metros de altitud. Las mismas aeronaves cubrirán el trayecto de regreso.

Los helicópteros también facilitarán los desplazamientos internos en Lima y Cusco, ciudad situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

La FAP mantendrá, además, los helicópteros Bell 212 y Bell 412 disponibles durante la misa prevista para el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito limeño de Santiago de Surco, para atender eventuales emergencias médicas que involucren al papa, a su comitiva o a los asistentes a la ceremonia.

León XIV visitará Perú, país en el que desarrolló su labor pastoral durante más de 20 años antes de ser elegido pontífice.