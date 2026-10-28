El Papacóptero trasladará al sumo pontífice en el Perú. (Foto: Mindef)
El Papacóptero trasladará al sumo pontífice en el Perú. (Foto: Mindef)
Por Redacción EC

El Ministerio de Defensa presentó este miércoles el ‘Papacóptero’, un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que se encargará de trasladar al papa León XIV durante su visita al país, prevista del 11 al 16 de noviembre, que incluirá desplazamientos a localidades andinas situadas a más de 2.000 metros de altitud.

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