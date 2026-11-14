El papa León XIV regresa a Chiclayo luego de su paso por Santa Cruz de Succhabamba. (TVPerú)
El papa León XIV regresa a Chiclayo luego de su paso por Santa Cruz de Succhabamba. (TVPerú)
Por Redacción EC

Tras celebrar una multitudinaria misa realizada en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, el papa León XIV se despide de la localidad cajamarquina a más de 2,000 m.s.n.m, para abordar el ‘papacóptero’ de regreso a Chiclayo, donde continuará con sus actividades previstas para este sábado 14 de noviembre.

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