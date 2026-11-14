Tras celebrar una multitudinaria misa realizada en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, el papa León XIV se despide de la localidad cajamarquina a más de 2,000 m.s.n.m, para abordar el ‘papacóptero’ de regreso a Chiclayo, donde continuará con sus actividades previstas para este sábado 14 de noviembre.

Pasadas las 11 de la mañana, el Santo Padre presidió una misa que congregó a miles de personas en la tierra varias veces pisada por Robert Prevost cuando fungía como obispo de la Diócesis de Chiclayo.

Una vez concluida sus actividades en la localidad del centro de Cajamarca, el Sumo Pontífice regresó después del mediodía al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba para volver a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo en el ‘papacóptero’, el MI-17 acondicionado para su traslado.

Una vez en la capital de Lambayeque, el Papa se preparará para trasladarse al Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en la localidad chiclayana de Zaña, para el encuentro en oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

“En la cima del cerro Cotorumi, a través de la cruz se ve el cielo”

El pontífice dedicó una gran parte de su homilía en la explanada denominada en su honor como papa León XIV en recordar la lectura de la ceremonia, sobre la parábola de la viuda que clamó ante un juez “hazme justicia frente a mi adversario” y consideró que este llamado “resuena por desgracia todavía hoy y es desoído en los labios de tantos hombres y mujeres”.

“La viuda de la parábola nos muestra que el egoísmo, la injusticia y la maldad no se vencen con la brutalidad, sino con la oración, con la paciencia, con la perseverancia en denunciar lo que no está bien, pidiendo con fuerza y trabajando con empeño para que se realicen los cambios necesarios sin perder nunca la confianza en Dios. Entonces, como sucede en la cima del cerro Cotorumi, a través de la cruz se ve el cielo”, mencionó en alusión a la ubicación de Santa Cruz de Succhabamba. Los miles de fieles saludaron sus palabras con vivas y palmas.

El papa León XIV celebró una masiva misa en una pampa en Santa Cruz de Succhabamba. (TVPerú)

El papa León XIV celebró una masiva misa en una pampa en Santa Cruz de Succhabamba. (TVPerú)

Cusco y Pucallpa antes de volver a Lima

Para el domingo 15, el papa León XIV tiene previsto dejar su querida Chiclayo desde donde partirá hacia el Cusco, donde participará de un encuentro con fieles en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

Más adelante, presidirá la oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María antes de dejar la ciudad imperial.

Una vez en Pucallpa, el Santo Padre participará de un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

Después, el Papa estará a cargo de la homilía a llevarse a cabo en la Villa Deportiva Regional Ucayali, antes de dejar el oriente del país y volver a Lima por la noche.

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