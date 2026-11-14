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Resumen

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La capilla que unió a León XIV con Chiclayo incluso desde Roma: la historia de una reconstrucción pendiente. (EFE)
La capilla que unió a León XIV con Chiclayo incluso desde Roma: la historia de una reconstrucción pendiente. (EFE)
/ VATICAN MEDIA / HANDOUT
Por Abby Ardiles

La capilla San Óscar A. Romero, en el sector El Bosque de La Victoria, en Chiclayo, fue escenario este viernes de un reencuentro especial. El papa León XIV volvió a reunirse con los sacerdotes Edgar Rimaycuna y Alonso Serquén, con quienes compartía un proyecto que durante meses había quedado pendiente: la reconstrucción del templo. Esta vez, la historia era distinta. La capilla estaba terminada y sus puertas abiertas para recibir al pontífice y a los vecinos que habían acompañado el proceso. Un proyecto que los había unido volvía a reunirlos, ahora con Robert Prevost convertido en Papa.

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