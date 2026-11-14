La capilla San Óscar A. Romero, en el sector El Bosque de La Victoria, en Chiclayo, fue escenario este viernes de un reencuentro especial. El papa León XIV volvió a reunirse con los sacerdotes Edgar Rimaycuna y Alonso Serquén, con quienes compartía un proyecto que durante meses había quedado pendiente: la reconstrucción del templo. Esta vez, la historia era distinta. La capilla estaba terminada y sus puertas abiertas para recibir al pontífice y a los vecinos que habían acompañado el proceso. Un proyecto que los había unido volvía a reunirlos, ahora con Robert Prevost convertido en Papa.

Una promesa que cruzó fronteras: la capilla de Chiclayo que León XIV ayudó a reconstruir desde el Vaticano. (AFP) / SIMONE RISOLUTI

El encuentro se produjo después de la multitudinaria misa celebrada en las Pampas de Pimentel. León XIV llegó al recinto para reunirse de manera privada con fieles y residentes del distrito. En el interior lo recibieron con palabras de alegría y muestras de cariño. El Papa saludó personalmente a los asistentes y les entregó presentes. Su permanencia fue breve.

En los exteriores, decenas de personas buscaban un lugar desde donde observarlo, siquiera a la distancia. La Policía y los agentes de seguridad restringían el acceso a quienes no estaban autorizados a ingresar. Mientras se desarrollaba la reunión, los vecinos continuaban atentos a cualquier movimiento que les permitiera ver al pontífice. Era una visita distinta de la misa multitudinaria: aquí lo esperaba una comunidad pequeña, vinculada a una obra que Prevost había seguido incluso desde Roma.

La capilla que unió a León XIV con Chiclayo incluso desde Roma: la historia de una reconstrucción pendiente. (EFE) / DANIEL DAL ZENNARO

Durante más de tres décadas, la antigua capilla sirvió como punto de reunión para las familias de El Bosque. Sin embargo, el deterioro de la infraestructura y el aumento de fieles hicieron evidente la necesidad de intervenirla. Los vecinos organizaron actividades para reunir fondos, pero el dinero no alcanzaba para una obra de mayor envergadura. La propuesta inicial, por ello, era reparar el inmueble progresivamente, conforme aparecieran nuevos recursos.

El padre Alonso Serquén, responsable de la comunidad, trasladó esa necesidad al padre Edgar Rimaycuna, hoy secretario personal de León XIV. Rimaycuna ayudó a que la solicitud llegara al entonces cardenal Robert Prevost, quien ya había dejado la diócesis de Chiclayo y asumido funciones en el Vaticano. A partir de esos contactos, el proyecto obtuvo el respaldo de benefactores estadounidenses que aceptaron contribuir con el financiamiento.

La obra que León XIV siguió desde Roma: la historia de la capilla que ayudó a reconstruir en Chiclayo. (EFE) / VATICAN MEDIA / HANDOUT

Pero el plan tuvo que cambiar. Una evaluación técnica determinó que la estructura antigua no debía ser simplemente restaurada, sino demolida para levantar una nueva. Eso implicó reformular el presupuesto y volver a gestionar los recursos necesarios. El proyecto, que había comenzado con la intención de reparar un espacio deteriorado, pasó a convertirse en una reconstrucción completa. Mientras se ejecutaban los trabajos, las celebraciones religiosas se trasladaron temporalmente a la capilla Santa Rosa de Lima.

Fernando Armas Asín, profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad del Pacífico, explicó que la intervención de Prevost se concentró principalmente en conseguir los vínculos que permitieron financiar la obra. El especialista subrayó que, para entonces, el cardenal ya no tenía responsabilidad directa sobre la diócesis chiclayana. Aun así, conocía la necesidad de la comunidad y decidió involucrarse en las gestiones para obtener donaciones privadas.

Armas señaló que el interés de Prevost no desapareció cuando asumió nuevas responsabilidades. Primero desde el Vaticano y después de su elección como Papa, continuó pendiente de que la construcción llegara a término. Para el académico, esa continuidad ayuda a explicar por qué León XIV quiso conocer personalmente la capilla durante su regreso a Chiclayo: se trataba de ver concluida una iniciativa que había acompañado más allá de su etapa como pastor de la diócesis.

León XIV vuelve a la capilla que ayudó a levantar: el proyecto que impulsó aun después de dejar la diócesis. (AFP) / TIZIANA FABI

La experiencia, sostuvo, muestra cómo pueden articularse distintas instancias de la Iglesia para sacar adelante obras de infraestructura. En este caso participaron la parroquia, el obispado, contactos en Roma y personas que aportaron desde el extranjero. Armas mencionó además la organización de una comisión y destacó la transparencia del proceso de financiamiento. “Es un buen ejemplo de cómo debe funcionar proyectos (...) de infraestructura necesarios, proyectos misioneros, digamos, en la Iglesia Católica”, explicó.

El profesor insistió en que el resultado no debe medirse únicamente por la construcción de un lugar para celebrar misas. “No solamente es un templo, ¿no? O sea, es un espacio de socialización, ¿no? Es un espacio de encuentro”, señaló. Según explicó, el complejo contempla otras áreas de servicio comunitario. Para las familias del sector, por tanto, la nueva infraestructura puede cumplir funciones que van más allá de las actividades estrictamente religiosas.

La atención de Prevost al proyecto ya había sido mencionada por el padre Serquén meses antes de la visita. En declaraciones recogidas por Andina, recordó que el entonces cardenal le insistía: “No te olvides de la capilla”. La frase resumía un seguimiento que continuó mientras los vecinos organizaban aportes y la construcción avanzaba. El nuevo templo, dedicado a san Óscar Romero, quedó listo pocos días antes del arribo del pontífice.

Armas consideró que el regreso de León XIV a este lugar tiene también un significado simbólico. No era solamente una parada dentro de su agenda en Chiclayo, sino la oportunidad de estar frente a una obra que siguió adelante después de su partida de la ciudad. Este viernes, el Papa, Rimaycuna y Serquén volvieron a encontrarse dentro de la capilla que antes había ocupado sus gestiones. Afuera, los vecinos seguían intentando verlo, aunque fuera por unos segundos.