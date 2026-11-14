Antes de que León XIV pisara suelo chiclayano, la ciudad ya estaba paralizada. Una noche antes de su arribo, las calles del centro y las principales vías de acceso a las Pampas de Pimentel, donde se celebró la misa multitudinaria, estaban abarrotadas de personas que compartían un mismo sentimiento por el pontífice. Por primera vez, Chiclayo recibiría a un Papa y, además, a uno que consideraba suyo: nacionalizado peruano, residente de la ciudad norteña. Su regreso a una tierra que durante años también fue su casa despertaba la esperanza de que su visita trajera un mensaje de paz al pueblo norteño.

Miles de peregrinos avanzaban con sus carpas en las manos y los zapatos llenos de arena. En medio de la penumbra de las pampas, seguían las luces que iluminaban los accesos al recinto. No importaban el peso de sus pertenencias ni la humedad de aquel espacio próximo al mar. Solo querían encontrar un lugar donde acomodarse e intentar dormir, si la emoción se los permitía.

A varios kilómetros de allí, la música y los tumultos que durante días habían acompañado las actividades frente a la Catedral de Chiclayo desaparecieron poco a poco. Los fieles regresaron a sus casas para recuperar fuerzas. En las calles permanecían policías y militares, mientras que, de tanto en tanto, las sirenas de los vehículos oficiales interrumpían la música alusiva al Papa que todavía se escuchaba en algunos tramos del centro. Me atrevería a decir que la ciudad no durmió.

Foto: Alonso Chero/El Comercio

Muy temprano, alrededor de las 6:30 de la mañana del viernes, largas filas comenzaron a formarse en los exteriores del aeropuerto de Chiclayo y de la base aérea. Todos estaban expectantes ante la llegada de quien hasta hace unos años fue su obispo, Robert Prevost. El padre Prevost, aquel con quien muchos conservan recuerdos, fotografías y enseñanzas.

El calor sobre sus cabezas no importaba. Tampoco que la visibilidad fuera reducida. Todos querían tener, aunque fuera por unos segundos, la posibilidad de saludarlo. En Pimentel, los peregrinos aceleraban el paso ante el cierre de los accesos previsto para las 8:00 a. m. En Chiclayo, otros buscaban un lugar privilegiado desde donde observar la salida del pontífice de la base aérea.

A las 9:10 a. m., la espera concluyó. Un vuelo de LATAM inició su aterrizaje y la emoción se apoderó de los asistentes. Apenas 13 minutos después, León XIV salió a bordo de una camioneta Chevrolet negra, desde la que saludó a los chiclayanos, el mismo pueblo al que acompañó durante años como obispo.

Entre quienes aguardaban la salida de León XIV estaban los hermanos Mayra y Kevin Ramírez. En 2017, cuando Robert Prevost todavía era obispo de Chiclayo, ambos recibieron de sus manos el bautismo, la primera comunión y la confirmación. La ceremonia estaba prevista inicialmente en otra iglesia, pero un cambio de último momento los llevó hasta la catedral, donde terminaron encontrándose con el entonces obispo.

Hermanos Ramírez. Foto: Abby Ardiles/El Comercio

“No hemos tenido la experiencia de bautizarnos de bebés, sino con el pleno conocimiento de que aceptábamos a Dios en nuestro corazón”, recordó Mayra. Nueve años después, los hermanos volvieron a encontrarse entre los fieles que esperaban verlo, esta vez convertido en pontífice. “Estamos muy dichosos, muy alegres de haber recibido esa gran bendición, que ahora sea un Papa”, agregó.

Los recuerdos de aquella etapa acompañaban la espera de muchos chiclayanos. Algunos conservaban fotografías y experiencias compartidas con Prevost; otros habían llegado con objetos religiosos que esperaban acercar, al menos simbólicamente, al pontífice. Liliana Tuxe Torres, vecina del distrito de La Victoria, sostenía un rosario entre sus manos. Quería que León XIV lo bendijera durante su recorrido, incluso desde la distancia.

“Tengo un rosario que espero, Dios lo permita, pueda tener esa suerte de que lo pueda bendecir de lejos. Aquí está. Lo tengo, lo he traído y Dios permita que él lo pueda bendecir desde lejos”, comentó. También quería pedir por su salud y la de sus hijos, nietos y padre.

Antes de despedirse, Liliana dejó un mensaje para el visitante. “Bienvenido a tu casa, Papa León, con todo este corazón y en todo el corazón de los chiclayanos, que unes costa, sierra y selva y unes a todo el mundo. Gracias, gracias, Robert Prevost”.

La familiaridad con la que los asistentes se referían al Papa aparecía también en las conversaciones sobre sus años al frente de la diócesis. Derly Silvia Montoya Soto, una docente chiclayana que esperaba desde las 7:00 a. m., recordó las misas que Prevost celebraba en la catedral y una ceremonia que presidió en la Universidad Señor de Sipán.

“Siempre con un mensaje claro, sencillo e invitándonos a ser también misioneros de la palabra de Dios”, señaló. La maestra había seguido, además, el encuentro del pontífice con los jóvenes en Lima durante la jornada anterior. “Como maestra pienso que todavía hay esperanza en una juventud que va a forjar una nueva sociedad justa, libre y en paz”, sostuvo.

Las misas en la catedral eran, precisamente, uno de los recuerdos más presentes entre quienes conocieron al antiguo obispo. Una feligresa que acostumbraba asistir a las celebraciones de las 10 de la mañana recordó que Prevost ingresaba al templo junto con los demás asistentes, sin mayores diferencias.

“Cuando llegaba a la catedral a escuchar mi misa, que yo voy de 10, él ingresaba como cualquier ciudadano católico. Ingresaba y nosotros ahí al lado de él, ingresábamos con él y nos acompañaba y nos bendecía. Eso es algo que no lo vamos a olvidar”, relató.

Aquel viernes, la mujer también esperaba verlo pasar por las calles de Chiclayo. Su mensaje, sin embargo, no fue una despedida. “Santo Padre, gracias por estar con nosotros. Nunca te vamos a olvidar. Siempre ten presente. Ven a vivir a Chiclayo, que acá te amamos”, expresó. A su alrededor se escuchaban los gritos de “Papa León”.

Ireime Alvarado conoció a Robert Prevost mucho antes de que se convirtiera en León XIV. Como catequista e integrante de la pastoral juvenil, coincidió con él durante las confirmaciones que presidía en la Catedral de Chiclayo. El año pasado participó en una de sus misas como parte del equipo de liturgia, sin imaginar que meses después aquel religioso sería elegido Papa.

“Tuve esa dicha, ese honor de estar ahí sin saber que meses después iba a ser elegido como Papa. Es una emoción inmensa, grande de que alguien como él haya sido elegido”, recordó.

De su paso por la diócesis, Ireime destacó el trato que mantenía con la comunidad. “Pese al cargo que pueda tener, igual él sigue teniendo (...) ese gran lado humano que tiene, que es muy empático, es muy bueno, tiene esa cercanía con la gente que lo caracteriza mucho”, señaló.

La víspera de una misa esperada por miles

Mientras en Chiclayo los fieles recordaban al obispo que conocieron durante años, en las Pampas de Pimentel la espera había comenzado desde la tarde anterior. Allí, entre carpas, caminos de arena y peregrinos llegados de distintas ciudades, miles de personas se preparaban para participar en la misa.

Viviana había llegado desde Colombia después de un recorrido que comenzó en Bogotá y continuó por Medellín y Lima, antes de tomar un último vuelo hacia Chiclayo. Los traslados y las horas de espera formaron parte de un viaje que había decidido emprender para participar en el encuentro con León XIV.

La peregrina había seguido las celebraciones del pontífice desde el Vaticano a través de transmisiones y recordaba especialmente el momento en que mencionó a Chiclayo durante su primera aparición como Papa. Su visita al Perú también estaba relacionada con una experiencia personal difícil que había atravesado un año atrás y por la que ahora quería dar gracias a Dios.

“Un mensaje de reconciliación, un mensaje de unidad, de paz, de igualdad a estos pueblos latinoamericanos que tanto lo necesitamos”, expresó al referirse a lo que esperaba escuchar del pontífice.

El ingreso a Pampas de Pimentel fue libre y contó con la supervisión de autoridades pendientes de que la ceremonia del retorno del papa León XIV a Chiclayo sea un éxito. (Julio Reaño / @photo.gec)

No todos habían recorrido tantos kilómetros. Desde Piura, Olinda Sánchez llegó con una delegación de 50 personas de la capilla Virgen de la Encarnación, ubicada en la urbanización Ignacio Merino y perteneciente a la parroquia San Pedro y San Pablo. Salieron a las 9:30 de la mañana del jueves y alcanzaron las Pampas de Pimentel alrededor de las 4 de la tarde.

El grupo tenía previsto permanecer durante toda la noche en el recinto, a la espera de la misa del viernes. “Hemos venido para escuchar y fortalecer nuestra fe, escuchar a nuestro Santo Padre León XIV, porque él es un Papa, nuestro Papa peruano”, comentó Olinda.

A medida que avanzaban las horas, los peregrinos continuaban llegando con mochilas, carpas y prendas de abrigo. Algunos buscaban un espacio donde instalarse; otros todavía recorrían los accesos iluminados en medio de la oscuridad. La cercanía del mar se hacía sentir en la humedad del ambiente. Faltaban varias horas para la celebración, pero muchos ya habían decidido que pasarían allí la noche.

El encuentro en las Pampas de Pimentel

La mañana del viernes, los peregrinos retomaron sus desplazamientos hacia el recinto. Los accesos cerraban a las 8:00 a. m. y la misa estaba programada para las 10:30 a. m. Quienes habían llegado desde la tarde anterior compartían el espacio con los fieles que continuaban acercándose durante las primeras horas del día.

El papa León XIV se trasladó entre las multitudes en el papamóvil, saludando a fieles a su paso. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)

La celebración reunía a quienes habían conocido personalmente a Robert Prevost durante sus años en Chiclayo y a peregrinos que habían viajado desde otras regiones y países para verlo como León XIV. En las Pampas de Pimentel concluía una espera que, para muchos, había comenzado mucho antes de la noche del jueves.