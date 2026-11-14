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Resumen

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El ingreso a Pampas de Pimentel fue libre y contó con la supervisión de autoridades pendientes de que la ceremonia del retorno del papa León XIV a Chiclayo sea un éxito. (Julio Reaño / @photo.gec)
El ingreso a Pampas de Pimentel fue libre y contó con la supervisión de autoridades pendientes de que la ceremonia del retorno del papa León XIV a Chiclayo sea un éxito. (Julio Reaño / @photo.gec)
Por Abby Ardiles

Antes de que León XIV pisara suelo chiclayano, la ciudad ya estaba paralizada. Una noche antes de su arribo, las calles del centro y las principales vías de acceso a las Pampas de Pimentel, donde se celebró la misa multitudinaria, estaban abarrotadas de personas que compartían un mismo sentimiento por el pontífice. Por primera vez, Chiclayo recibiría a un Papa y, además, a uno que consideraba suyo: nacionalizado peruano, residente de la ciudad norteña. Su regreso a una tierra que durante años también fue su casa despertaba la esperanza de que su visita trajera un mensaje de paz al pueblo norteño.

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