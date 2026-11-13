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Resumen

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Murales adornan las calles de Sant Cruz de Succhabamba ante la llegada del Papa León XIV. Foto: Alonso Chero/El Comercio
Murales adornan las calles de Sant Cruz de Succhabamba ante la llegada del Papa León XIV. Foto: Alonso Chero/El Comercio
Por Abby Ardiles

El 28 de septiembre de 2022, Robert Prevost presidió una misa en honor al Señor del Costado, patrono de Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. Aquella sería, según recuerdan sus habitantes, la última celebración religiosa que encabezaría en esta localidad como obispo de Chiclayo. Meses después fue convocado a Roma para asumir nuevas responsabilidades en el Vaticano, pero antes de partir dejó una promesa pendiente: regresar para reencontrarse con los fieles que había acompañado durante años. Este sábado 14 de noviembre, cuatro años después de aquella celebración, volverá a Santa Cruz, aunque ya no como obispo ni como cardenal, sino como el papa León XIV.

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