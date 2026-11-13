El 28 de septiembre de 2022, Robert Prevost presidió una misa en honor al Señor del Costado, patrono de Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. Aquella sería, según recuerdan sus habitantes, la última celebración religiosa que encabezaría en esta localidad como obispo de Chiclayo. Meses después fue convocado a Roma para asumir nuevas responsabilidades en el Vaticano, pero antes de partir dejó una promesa pendiente: regresar para reencontrarse con los fieles que había acompañado durante años. Este sábado 14 de noviembre, cuatro años después de aquella celebración, volverá a Santa Cruz, aunque ya no como obispo ni como cardenal, sino como el papa León XIV.

Calles de Santa Cruz de Succhabamba lucen adornadas para recibir al pontífice. Foto: Alonso Chero/El Comercio

La localidad se encuentra a aproximadamente 2.030 metros sobre el nivel del mar y es capital de una provincia conformada por 11 distritos, que registra 34.210 habitantes, según el Censo Nacional 2025 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Situada en la sierra de Cajamarca, limita al oeste con la región Lambayeque y pertenece eclesiásticamente a la diócesis de Chiclayo. Esta relación permitió que Prevost mantuviera un contacto frecuente con sus comunidades, incluso en zonas donde las dificultades de acceso prolongaban los desplazamientos por carretera.

Plaza de Santa Cruz de Succhabamba Foto: Alonso Chero/El Comercio

En Santa Cruz, las fotografías de aquellas jornadas todavía forman parte de los archivos parroquiales y familiares. Algunas muestran al religioso durante las confirmaciones; otras, en las festividades patronales. Ahora, varias de esas imágenes sirven de referencia para los murales que se pintan en las fachadas de viviendas e instituciones, mientras avanzan los preparativos para la llegada del pontífice.

Una promesa pendiente

El padre Wildor Cubas Julca, párroco de la iglesia La Inmaculada, conoció a Prevost cuando todavía era seminarista. En 2021, el propio obispo lo designó para trabajar en esta parroquia, sin imaginar que cinco años después sería el encargado de recibirlo convertido en la máxima autoridad de la Iglesia católica.

Según explicó a El Comercio, antes de trasladarse a Roma, Prevost manifestó su intención de regresar a Santa Cruz como cardenal. Sin embargo, las responsabilidades que asumió en el Vaticano impidieron concretar aquel encuentro.

Padre Wildor Cubas, encargado de la iglesia La Inmaculada. Foto: Alonso Chero/El Comercio

“Jamás me imaginé recibirlo como párroco de esta parroquia tan bonita”, recordó Cubas durante una entrevista con este Diario.

El sacerdote destacó la disposición que mantenía para conversar con quienes acudían a él. “Cuando uno quería conversar, cuando uno quería pues tener un espacio con él siempre se mostraba disponible”, señaló.

Uno de los principales motivos de sus viajes era la festividad del Señor del Costado, conocido cariñosamente como el Canillita, cuya celebración central se realiza cada 28 de septiembre. Durante esas jornadas, Prevost presidía misas y participaba en actividades religiosas que congregaban a familias de distintos puntos de la provincia.

Parroquia La Inmaculada. Foto: Alonso Chero/El Comercio

Vilma Inés Flores trabajó durante cinco años como secretaria parroquial y fue testigo de varios de esos encuentros. Cuenta que el religioso acostumbraba llegar para las celebraciones patronales, pese a las dificultades que representaba trasladarse desde Chiclayo. “Él siempre venía con esa humildad, con ese cariño”, mencionó.

Su labor pastoral también estuvo vinculada a la Virgen de los Remedios, venerada en Llicán. Vilma recordó, además, que durante la pandemia de COVID-19, Prevost y el entonces párroco Antero Céspedes apoyaron las gestiones para implementar una planta de oxígeno destinada a atender las necesidades de la población.

Vilma siguió el anuncio del cónclave mientras intercambiaba mensajes con sacerdotes que había conocido durante su trabajo en la parroquia. La posibilidad de que Prevost fuera elegido ya generaba expectativa entre ellos. “Robert Prevost va a ser él, va a ser él”, recordó sobre aquellos momentos previos al anuncio.

Encuentros fuera de la parroquia

No todas las historias que conservan los vecinos ocurrieron durante una misa. Mita Inca, natural de Loreto y residente en Santa Cruz desde hace 46 años, guarda una anécdota particular: una tarde recibió al futuro Papa en su vivienda para compartir un lonche. “También otra vez tomó lonche, cuando era obispo, en mi casa”, contó.

Vilma y Mita, personas que conocieron de cerca al entonces padre Prevost. Foto: Alonso Chero/El Comercio

En aquella ocasión, recuerda, compartieron panes de la panadería Hurtado acompañados de queso. Era uno de los alimentos que el religioso acostumbraba consumir durante sus estadías en la zona. Mita asegura que aceptaba con naturalidad lo que las familias le ofrecían.

También lo conoció durante sus recorridos por Saucepampa, donde participó en ceremonias de confirmación. De esos encuentros todavía conserva fotografías que hoy adquieren un significado distinto para su familia.

Vilma Flores y el entonces padre Prevost en Santa Cruz de Succhabamba.

Entre quienes esperan verlo nuevamente están Sofía Vera, su madre, María Fernández de Vera y toda su familia. Sofía creció en Santa Cruz, estudió en el colegio Juan Ugaz y mantiene vínculos familiares que la llevan a regresar con frecuencia. María llegó a la localidad en 1974 y trabajó en la municipalidad antes de establecerse en Chiclayo.

Familia Vera. Foto: Alonso Chero/El Comercio

Ambas conocieron parte de la actividad pastoral de Prevost. María también coincidió con él en celebraciones religiosas de la iglesia San Martín de Porres, en la capital lambayecana. Su elección como pontífice convirtió aquellas experiencias en motivos de conversación familiar.

Las paredes llenas de recuerdos

En la calle Cutervo, Edwin Izquierdo Fuentes, conocido como Cadú, lleva más de un mes trabajando en las pinturas que recibirán al pontífice. Nació en Celendín, comenzó a dibujar desde niño y egresó en 2012 de la Escuela de Bellas Artes Mario Urteaga Alvarado, en Cajamarca.

Edwin Izquierdo Fuentes, conocido como Cadú, lleva más de un mes trabajando en las pinturas que recibirán al pontífice. Foto: Alonso Chero/El Comercio

El artista explicó que su equipo recibió el encargo de elaborar 25 murales dedicados a León XIV, además de otras intervenciones vinculadas con instituciones y empresas privadas.

Las obras representan distintas etapas de la labor religiosa de Prevost e incorporan elementos del paisaje local, como el cerro Hatun Sirka y el mirador Coturumi. Para algunas composiciones, los pintores utilizaron fotografías facilitadas por la parroquia.

Murales adornan las calles de Sant Cruz de Succhabamba ante la llegada del Papa León XIV. Foto: Alonso Chero/El Comercio

Una de las imágenes reconstruye una celebración del Señor del Costado presidida por el antiguo obispo. La escena, que durante años permaneció registrada en una fotografía, ahora ocupa una de las fachadas del pueblo.

Murales adornan las calles de Sant Cruz de Succhabamba ante la llegada del Papa León XIV. Foto: Alonso Chero/El Comercio

Los trabajos forman parte de Pueblo de Colores, una iniciativa del Gobierno Regional de Cajamarca. Según informó la agencia Andina, el proyecto contempla la inauguración de 30 murales el viernes 13 de noviembre, un día antes de la llegada papal.

La misa y los preparativos

La agenda del sábado 14 comenzará en Chiclayo. A las 8:00 a. m., León XIV participará en el rito de coronación de la Virgen Inmaculada, en la Catedral de Santa María. Posteriormente, viajará en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, donde presidirá una misa a las 11:00 a. m.

La ceremonia se realizará en la pampa de aviación León XIV, un espacio acondicionado para recibir a miles de fieles. El escenario, cuya instalación está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, deberá pasar por evaluaciones de seguridad antes de la actividad.

Así alistan las pampas de aviación en Cajamarca. Foto: Alonso Chero/El Comercio

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, cuatro helicópteros Mi-17 han sido previstos para apoyar los desplazamientos entre Chiclayo y Santa Cruz, incluido el retorno a la capital lambayecana. Estas aeronaves también están contempladas para otras actividades del pontífice en Lima y Cusco.

En paralelo, la parroquia La Inmaculada realiza labores de limpieza, reparación de vidrios y acondicionamiento de sus instalaciones. Cubas indicó que las coordinaciones involucran a la Policía Nacional, el sector Salud, el Gobierno Regional y otras instituciones responsables de la organización.

El Ejército también participa mediante la operación León del Norte, que contempla el despliegue de aproximadamente 1.000 efectivos y 20 camiones militares todoterreno para apoyar las labores de seguridad y transporte en Chiclayo y Santa Cruz.

A estas actividades se suma la Feria de la Fe, una exposición artesanal y agroindustrial que reunirá a productores locales y de otras provincias cajamarquinas hasta el domingo 15 de noviembre.