La jornada de cierre de la visita apostólica del papa León XIV al Perú se desarrollará en Lima y el Callao. El lunes 16 de noviembre, a las 10:30 a.m., el pontífice celebrará su última santa misa en el país, en la Base Aérea de Las Palmas, ubicada en Santiago de Surco. Posteriormente, partirá rumbo a Roma desde la Base Aérea del Callao.

A lo largo de los días de la visita papal, cada vez más fieles se han sumado a las actividades religiosas. En ese contexto, todavía surgen dudas entre los asistentes sobre los detalles de esta última celebración, así como las recomendaciones para participar en ella.

Los accesos y los horarios

La misa, que espera reunir a más de 1,2 millones de fieles, contará con un ingreso escalonado. Las puertas del recinto militar abrirán a partir de las 10:00 p.m. del domingo 15 de noviembre. El acceso estará dividido en tres turnos.

Miles de fieles se preparan para asistir a la misa. Foto: Antonio Melgarejo / GEC.

El primero comenzará a las 10:00 p.m. del domingo y estará dirigido a quienes tengan entradas para los bloques 2, 3 y 5, ubicados en zonas contiguas al altar papal. El segundo será a la 1:00 a.m. del lunes, para los sectores intermedios, y el tercero, a las 4:00 a.m., para los sectores posteriores y laterales.

Esas horas aparecen en los tickets e indican a partir de qué momento se habilita el ingreso a cada sector, pero no significa que las puertas se cierren inmediatamente después.

Desde las 8:00 a.m. del lunes 16 de noviembre, se suspenderá temporalmente el ingreso al recinto como parte de las medidas de seguridad por el desplazamiento del papa León XIV en el papamóvil, previsto entre las 9:00 y las 10:00 a.m.

Qué se puede llevar y qué está prohibido

El Arzobispado de Lima informó que los asistentes deberán presentar su DNI, pasaporte o carné de extranjería para acreditar su identidad. También tendrán que llevar su entrada nominativa, en formato digital o impreso, con el código QR obtenido previamente a través de Ticketmaster.

Entre los objetos permitidos figuran botellas de plástico con agua o bebidas rehidratantes, refrigerios pequeños debidamente empaquetados, gorros, bloqueador solar y medicamentos de uso personal. También se permitirá el ingreso de banquitos plegables pequeños, sillas plegables para adultos mayores y mujeres embarazadas, sillas de ruedas para personas con movilidad reducida y coches de bebé para familias con niños de hasta cinco años.

Todavía surgen dudas entre los asistentes sobre los detalles de esta última celebración.

En cambio, estará prohibido ingresar con armas, objetos punzocortantes, pirotecnia, objetos explosivos, bebidas alcohólicas, cigarrillos, dispositivos para vapear, envases de vidrio, maletas, mochilas, coolers, banderolas, pancartas, drones, punteros láser, trípodes, sombrillas grandes o con punta metálica, sillas grandes y cualquier objeto que dificulte la circulación. Las mascotas tampoco podrán ingresar, salvo los perros guía.

Recomendaciones para los asistentes

El Arzobispado recomendó no compartir el código QR con terceros y verificar, antes de salir de casa, el bloque y el horario de ingreso indicados en la entrada. Asimismo, exhortó a los asistentes a respetar el turno asignado y tener sus documentos a la mano para agilizar los controles de seguridad.

Durante la jornada, los fieles deberán seguir las indicaciones del personal de seguridad, respetar la señalización y permanecer en el bloque que les corresponde. También deberán mantener despejados los corredores y las rutas de seguridad, sin correr, empujar ni intentar cambiar de ubicación.

El Arzobispado informó, además, que se instalarán puntos de hidratación, puestos de atención médica y baños portátiles.

Imagen del Señor de los Milagros volverá a Las Nazarenas tras misa en Las Palmas. Foto: Andina.

Estacionamiento y transporte

Cabe resaltar que no habrá estacionamientos habilitados dentro de la Base Aérea Las Palmas. Por ese motivo, se pidió a los asistentes utilizar el transporte público y evitar trasladarse en vehículos particulares. La medida busca reducir la congestión vehicular en los alrededores del recinto.

Por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que implementará ocho recorridos especiales de transporte convencional, con más de 1.000 buses disponibles como parte del operativo. Asimismo, el Metropolitano, la Línea 1 del Metro de Lima y los corredores complementarios ampliarán sus horarios de atención y ofrecerán servicios nocturnos para atender la demanda de pasajeros.

Cierre de vías

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dio a conocer el plan de cierre de vías que implementará en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas.

La comuna informó que el operativo contará con dos anillos de seguridad en la periferia del recinto, que comprenderán avenidas como Guardia Civil, El Sol, Tomás Marsano, Matellini y Escuela Militar, entre otras.

Además, estableció como puntos de referencia las estaciones Ayacucho, Jorge Chávez y Atocongo de la Línea 1 del Metro de Lima para quienes utilicen este servicio. En el caso del Metropolitano, se podrá tomar como referencia el terminal Matellini y las estaciones Rosario de Villa, Terán, Escuela Militar, Estadio Unión, Bulevar, Balta y Plaza Flores.

La MML comunicó también que las restricciones y los cierres de vías comenzarán a las 10:00 p.m. del domingo 15 y se mantendrán hasta las 5:00 p.m. del lunes 16 de noviembre.

Infografía GEC.

Expectativas

Kurt Mendoza, periodista especializado en temas de la Iglesia católica, comentó en diálogo con El Comercio que esta visita apostólica tiene un carácter religioso, por lo que su eje central es el anuncio del Evangelio. “Para el mundo católico, la celebración de la misa es quizá el acto más importante de la vida cotidiana de cualquier creyente. Entonces, yo creo que la misa de Las Palmas, por supuesto, será un gran cierre”, expresó.

“No es un espectáculo ni una premiación. No es que al Papa le van a dar una medalla. El gran cierre es la celebración de la misa, ese es el punto de la fe cristiana. La misa es la representación de la conversión de la hostia en el cuerpo de Jesucristo”, sostuvo.

Mendoza señaló que existe mucha expectativa por celebrar la misa junto al pontífice. “Ese es un hecho que no ocurre todos los días. La gente normalmente participa en este tipo de actos, pero también pide mucho por sus diversos motivos, ya sea salud, economía, sus hijos, entre otros. Siempre se dice que, en el mundo católico, la misa tiene un valor infinito”, manifestó.

“Este es un acto de fe cargado de mucho simbolismo. A los no católicos les digo que, si se sienten atraídos por la figura de León XIV, pueden venir. Su mensaje trasciende la fe cristiana, él habla de valores y principios morales. Así que aquellas personas que se sienten de alguna manera atraídas por su llamado pueden venir a escuchar”, concluyó.