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El papa León XIV se despedirá del Perú con una multitudinaria celebración. Foto: Alonso Chero / GEC.
El papa León XIV se despedirá del Perú con una multitudinaria celebración. Foto: Alonso Chero / GEC.
/ ALONSO CHERO
Por Sebastián Ramírez Mendoza

La jornada de cierre de la visita apostólica del papa León XIV al Perú se desarrollará en Lima y el Callao. El lunes 16 de noviembre, a las 10:30 a.m., el pontífice celebrará su última santa misa en el país, en la Base Aérea de Las Palmas, ubicada en Santiago de Surco. Posteriormente, partirá rumbo a Roma desde la Base Aérea del Callao.

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