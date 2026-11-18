La presidenta Keiko Fujimori, al referirse al papa León XIV, dijo: “Caminando a pie, los chiclayanos lo recuerdan bien”. Más allá de la redundancia, esta cercanía peatonal permitió que Robert Prevost construyera empatía con peruanos de a pie.

Pero lo que la presidenta Keiko Fujimori obvia es que el Papa, en la semana de su visita, llegó a millones de personas y no fue por andar a pie, sino gracias a cuatro helicópteros, un avión, varios vehículos y miles de agentes de seguridad, gestores y voluntarios, y feriados.

El papa León XIV llegó a millones; con ello, nos muestra algo que hemos repetido muchas veces en esta columna.

La única forma de superar la pobreza es invirtiendo en la gente, la infraestructura y sus activos; es decir, su calidad de vida, no recorriendo el Perú a pie.

Quizá esto sea positivo para generar empatía e identidad compartida, pero no un país próspero.

Sin infraestructura, educación y salud decentes, con falta de trabajo y alimento, un país no puede avanzar con justicia social y cristiana.

Al igual que el obispo Robert Prevost, aún miles de peruanos que todos los días deben ir a pie, en mula o en canoa para cumplir con sus tareas –maestros, policías, doctores y enfermeras que deben desplazarse por horas en terribles carreteras para atender a sus conciudadanos en colegios maltrechos y postas sin techos, instrumental o medicamentos– se beneficiarían de un mayor apoyo y facilidad de traslado.

En fin, son personas que todos los días hacen el milagro de servir y que no son reconocidas.

Y todo esto tiene que ver con una de las grandes polémicas y controversias acerca de la visita papal: el papel de la iglesia en su labor de crear conciencia social en el mundo. Al respecto, mucho se habló sobre el encuentro entre el Papa y el presidente argentino Javier Milei.

Hasta qué punto podemos insistir en la política neoliberal y al mismo tiempo hacer hincapié en nuestra cristianidad.

Cuando el Papa habla de carácter social y caritativo, inmediatamente salta la derecha a decir que el Sumo Pontífice no tendría que meterse en la política, que no tendría un lugar fuera de la discusión religiosa.

‘Política’ es otra palabra, no se puede jugar al doble cachete. Si eres católico, entonces hay principios que se deben respetar y eso no tiene que ver con el color político o la inclinación del Papa.