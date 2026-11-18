Seguramente, cuando leíste este título, pensaste en Freddy Krueger y se te pusieron los pelos de punta. En esta ocasión no hablaremos de dicha película de terror, sino de un fenómeno psicológico igualmente perturbador y con consecuencias directas sobre la política.

¿Alguna vez te ha pasado que ocurre un hecho emblemático, sea un terremoto, un golpe de Estado o la visita del Papa al Perú, y te topas con un amigo o familiar que, de la noche a la mañana, se convirtió en experto sobre el tema? Quizás tú mismo te estés identificando con lo que lees.

En la política sobran los autodenominados eruditos que gozan de una sobreconfianza en sus conocimientos. Piensan estar en lo correcto, cuando muchas veces no lo están. En contraste, quienes realmente poseen mayores competencias suelen subestimar sus capacidades. A este fenómeno se le conoce como el efecto Dunning-Kruger: quienes menos saben tienden a sobreestimar sus conocimientos.

¿Por qué es peligroso en la política?

Quienes sobreestiman sus conocimientos pueden ser especialmente vulnerables a las noticias falsas. El sesgo de confirmación los puede llevar a creer información que refuerza sus convicciones, aunque se aleje de la realidad. El problema puede agravarse cuando existe una fuerte identificación partidista o ideológica.

Las consecuencias de sostener creencias políticas basadas en hechos falsos son especialmente peligrosas porque sus efectos no son inmediatos, sino abstractos.

Si un médico comete un error de juicio, su paciente puede enfermar o morir. En cambio, cuando un ciudadano sostiene opiniones políticas basadas en falsedades, las consecuencias se diluyen en lo colectivo. Es un fenómeno comparable a la tragedia de los comunes: los costos de los juicios errados están dispersos entre muchas personas y a lo largo del tiempo. Una creencia falsa que se arraiga puede influir en un proceso electoral años después.

Además, discernir la verdad de la mentira en la política es especialmente complejo. Las opiniones políticas rara vez son blancas o negras: suelen ser producto de interpretaciones acumuladas de hechos, percepciones personales, emociones e incluso reconstrucciones históricas.

Una creencia perniciosa puede convertirse en una tela de araña cuyos nudos son cada vez más difíciles de desentrañar. Y hay que decirlo, los más comprometidos políticamente pueden pelear hasta el final para mantenerla intacta. A nadie le gusta reconocer que está equivocado.

El efecto Dunning-Kruger nos recuerda que la confianza no siempre es sinónimo de conocimiento y que incluso los más competentes pueden dudar de sus capacidades. ¿La solución? Reconocer los límites de nuestro conocimiento. El mundo es demasiado complejo para creernos expertos en todo. Y quizás, por ahí, hasta recuperemos alguna amistad.