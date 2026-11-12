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Resumen

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Por Perú Check

Durante una entrevista televisiva, Svieta Fernández, diputada por Juntos por el Perú, criticó el reciente traslado de reos de alta peligrosidad al penal de Challapalca, en Tacna. Textualmente, la diputada Fernández señaló: “Lo que [Keiko Fujimori] nos está haciendo en Tacna es trasladar más reos de alta peligrosidad a un penal. Challapalca, que solamente tiene capacidad para 200, lo está aumentando ahora a casi 800 presos”.

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El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.

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