icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Perú Check

El último 15 de octubre, en un acto oficial en el Callao, la presidenta Keiko Fujimori enmarcó las metas prioritarias de su gestión y aseguró que su gobierno enfrenta el reto de reducir la anemia en el Perú: “Hoy, como gobierno, además, tenemos el reto de reducir la anemia, que está en un 40%”.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?