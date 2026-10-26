El último 15 de octubre, en un acto oficial en el Callao, la presidenta Keiko Fujimori enmarcó las metas prioritarias de su gestión y aseguró que su gobierno enfrenta el reto de reducir la anemia en el Perú: “Hoy, como gobierno, además, tenemos el reto de reducir la anemia, que está en un 40%”.

PerúCheck realizó una revisión de las cifras de la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), publicada el 19 de junio de 2026, y los datos del Tablero de Indicadores de Anemia , correspondientes al primer semestre del presente año (2026-I) del Ministerio de Salud (Minsa). La cifra entregada por la jefa de Estado resulta engañosa.

Si bien el 40% se aproxima a la tasa del grupo priorizado de 6 a 35 meses, según la ENDES, omite el promedio infantil general (que no supera el 34%) y triplica las estadísticas operativas registradas por los establecimientos de salud del Minsa.

El análisis según la ENDES del INEI

Este medio revisó los cuadros Cuadros Estadísticos, Base de datos y Documentos Metodológicos de la ENDES 2025, que mide la prevalencia poblacional mediante muestreo probabilístico a nivel nacional, correspondientes a la tasa de anemia en menores de 3 años, menores de 5 años, mujeres adolescentes y mujeres menores de 50 años.

A. Población infantil de 6 a 59 meses (menores de 5 años)

A nivel nacional, entre el 2022 y 2025, la tasa de anemia en la población de 6 a 59 meses se ha mantenido de forma constante por debajo del 34% a nivel nacional. En el área urbana, los valores no superan el 30.5%. Sin embargo, en el área rural, se presentan los índices más elevados, al 40 %.

Total nacional: 33.6% (2022), 33.4% (2023), 33.7% (2024) y 33.4% en el año 2025.

Área urbana: 30.3% en 2022, 30.5% en 2023, 30.2% en 2024 y 30.3% en 2025.

Área rural: 42.4% (2022), 40.9% (2023), 42.3% (2024) y 40.7% en 2025.

B. Segmento crítico de 6 a 35 meses (menores de 3 años)

En la franja etaria de 6 a 35 meses (grupo con mayor vulnerabilidad neurológica), las cifras se aproximan al valor mencionado por la mandataria, aunque lo superan ligeramente en el consolidado general. El área rural muestra niveles críticos por encima del 50%.

Total nacional: 42.4% (2022), 43.1% (2023), 43.7% (2024) y 43.4% en 2025.

Área urbana: 39.0% (2022), 40.2% (2023), 40.2% (2024) y 40.5% en 2025.

Área rural: 51.5% (2022), 50.3% (2023), 51.9% (2024) y 50.4% en 2025.

C. Mujeres en edad fértil (15 a 49 años)

La prevalencia nacional de anemia en mujeres de 15 a 49 años muestra un incremento gradual entre 2022 y 2025, pero se mantiene considerablemente alejada del 40%.

Total nacional: 20.6% (2022), 22.7% (2023), 24.6% (2024) y 25.1% en 2025.

Área urbana vs. rural (2025): 25.1% en la zona urbana y el 25.3% en la zona rural.

El subgrupo conformado por mujeres de 15 a 19 años representa la tasa más alta de anemia al registrar 22.7% (2022), 25.0% (2023), 28.6% (2024) y 30.0% en 2025.

D. Mujeres adolescentes de 12 a 17 años

Este grupo etario registró, entre el 2022 y 2025, valores por debajo del 28%.

Total nacional: 22.9% (2022), 26.1% (2023), 27.8% (2024) y 27.9% en 2025.

Área urbana: 22.5% (2022), 26.7% (2023), 27.6% (2024) y 27.9% en 2025.

Área rural: 24.2% (2022), 24.0% (2023), 28.0% (2024) y 28.2% en 2025.

Anemia para el primer semestre del 2026 no supera el 22 %, según Minsa

Una segunda métrica oficial revisada por PerúCheck es el Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN-HISMINSA) del Instituto Nacional de Salud (INS) y el Centro Nacional de Alimentación, Nutrición y Vida Saludable (Cenan). El Tablero de Indicadores de Anemia consolida los tamizajes realizados directamente a la población que acude a la red de centros y hospitales del Ministerio de Salud. Según el corte al primer semestre de 2026, los valores son sustancialmente inferiores a los muestreos probabilísticos del INEI y a la cifra dicha por Keiko Fujimori.

La anemia en menores de 3 años afecta al 13.8% de los niños atendidos. Según la severidad: 10.6% leve, 3.1% moderada y 0.1% severa. En el grupo etario de 5 a 11 años, la prevalencia total es del 14.2%. Leve, 8.4%; moderada, 5.7% y severa: 0.1%.

En adolescentes (de 12 a 17 años), la anemia afecta a un total de 22.2%. Según la gravedad: leve, 16.4%; moderada, 5.7% y severa, 0.1%.

En el caso de las mujeres gestantes, el porcentaje que padece anemia es del 15.0%. Leve, 10.8%; moderada, 4.1%, y severa, 0.1%.

¿Por qué es imprecisa?

La afirmación de la presidenta Fujimori solo coincide con acotaciones específicas de la ENDES, como el segmento urbano de niños de 6 a 35 meses (40.2% a 40.5% en 2023-2025) o el acumulado general rural de menores de 5 años (40.7% en 2025).

Sin embargo, omite la tasa infantil global nacional (33.4%) y la brecha rural de los menores de 3 años, que supera el 50%.

Si se evalúa la cifra desde los tableros del SIEN-HISMINSA 2026, el valor del 40% triplica la prevalencia reportada en los centros de salud para niños menores de 3 años (13.8%), y otros grupos etarios.

PerúCheck intentó comunicarse con el área de Presidencia, pero, hasta el cierre de este informe, no se obtuvo respuesta.

Conclusión

No existe evidencia de que el 40% de la población peruana tenga anemia. Lo que existe es información de grupos vulnerables, cuyos valores se han desglosado arriba. La cifra del 40 % solo se aproxima al segmento específico de niños de 6 a 35 meses en la zona urbana (40.5 %). Por lo tanto, PerúCheck califica la afirmación de la presidenta Keiko Fujimori como imprecisa.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.