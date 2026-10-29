Por Redacción EC

Durante una entrevista en un medio de comunicación, Humberto Morales, senador por Juntos por el Perú (JP), se refirió al aumento de los precios de los combustibles en el país y señaló que existe un monopolio por parte de la empresa Repsol.

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Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.

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