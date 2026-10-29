Durante una entrevista en un medio de comunicación, Humberto Morales, senador por Juntos por el Perú (JP), se refirió al aumento de los precios de los combustibles en el país y señaló que existe un monopolio por parte de la empresa Repsol.

Textualmente, el senador indicó lo siguiente: “Uno de los temas que preocupa [...] es el incremento del combustible y el alza del precio de vida. Eso es desesperante. Y sigue subiendo. Repsol sigue teniendo el monopolio. Sigue subiendo”.

Esto es falso. Además de la estatal PetroPerú, empresas privadas como la Corporación Primax, Mobil Petroleum, Pluspetrol y Valero Perú que importan hidrocarburos desde el extranjero también compiten en el mercado de combustibles en el país.

En las diversas etapas del negocio de los combustibles en el Perú –importación, producción y distribución– participan más de 20 empresas. Por ende, no existe un monopolio de Repsol.

El Perú es un país importador de hidrocarburos, compuestos químicos que, refinados, se convierten en combustible, como se detalló en una verificación anterior de PerúCheck.

De hecho, el combustible líquido importado cubre cerca del 85% de la demanda nacional, de acuerdo con datos publicados en reportes del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), de PerúPetro y de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) correspondientes al mes de julio de 2026.

“La demanda nacional requiere aproximadamente de 217.000 barriles de petróleo por día calendario y el Perú produce cerca de 40.000. La diferencia es lo que importa. Las grandes refinerías del país no se dan abasto para producir toda la demanda de combustibles; entonces, se tiene que importar productos”, indicó a este medio el especialista Ricardo Bisso , ingeniero petroquímico por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y exmiembro de la Comisión de Seguridad Energética del CDL-CIP.

Producción local

Las principales empresas encargadas de la producción de combustibles líquidos a nivel local son Petróleos del Perú S.A. ―empresa estatal conocida como Petroperú, que cuenta con cuatro refinerías operativas (Talara, Conchán, Iquitos y El Milagro)― y Relapasa, empresa de la compañía multinacional de origen español Repsol, la cual cuenta con la refinería La Pampilla.

Con base en datos expuestos en el informe ‘ Estudio de mercado sobre combustibles líquidos y gas licuado de petróleo en el Perú ’, del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), publicado el último 15 de septiembre, en 2025, a través de la refinería La Pampilla, el Grupo Repsol produjo 82,6 MBPD de combustibles líquidos. Dicha cantidad representó el 56% del total de combustibles líquidos producidos en el país.

En tanto, Petroperú produjo 66,6 MBPD (miles de barriles por día), con lo cual concentró el 44% del total producido a nivel nacional.

En detalle, la producción de combustibles de las refinerías se concentró principalmente en diésel (49%) y en gasolinas/gasoholes (29%).

De acuerdo con el informe de Indecopi, la empresa Pluspetrol también produce diésel. Sin embargo, a diferencia de Petroperú y Repsol ―empresas que cuentan con refinerías especializadas―, Pluspetrol produce volúmenes reducidos en su planta de fraccionamiento de líquidos de gas natural ubicada en Pisco.

Según datos registrados en el Anuario Estadístico de Hidrocarburos 2024 del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en todo el 2024 Pluspetrol produjo 1.897.900 barriles de diésel B5-S50 y 1.151.800 barriles de diésel 2 (hoy denominado diésel B5).

Por otro lado, de manera secundaria y en cantidades reducidas, las refinerías también producen gas licuado de petróleo (GLP), un combustible de uso doméstico (balones de gas), usado también para brindar energía a vehículos particulares y taxis.

La producción a gran escala de GLP se da en las plantas de fraccionamiento. De acuerdo con el informe del Indecopi , en 2025 estas produjeron 34,5 MBPD de GLP y, de ese total, la empresa Pluspetrol Perú Corporation generó el 97%, mientras que el 3% restante fue producido por las empresas Aguaytía, GMP, Savia-PGP y Unna Energía.

Así, son siete las empresas que en el Perú producen combustibles de diverso tipo, por lo que, al menos desde el rubro de la producción, en el Perú no hay un monopolio de combustibles, como señaló el senador de Juntos por el Perú Humberto Morales.

Importación

En su informe , el Indecopi da cuenta que la producción nacional de crudo de petróleo no cubre la demanda necesaria para la producción de combustibles y, por ende, se recurre a la importación de petróleo crudo de otros países.

En 2025, Repsol y Petroperú importaron 111 MBPD de petróleo crudo.

Paralelamente, Repsol, Petroperú y otras empresas del sector privado importan también otros hidrocarburos, como el GLP, además de insumos, productos intermedios y productos terminados.

Durante ese mismo año, las importaciones de productos terminados se concentraron en diésel (56%), GLP (24%), gasolinas (9%) y turbo Jet A1 (8%).

IMPORTADOS. Principales combustibles importados en el Perú durante el 2025. IMAGEN. Indecopi.

Las principales empresas importadoras de productos terminados fueron Valero Perú (40%), Mobil Petroleum (27%), Solgas (12%) y Pluspetrol (10%). Esta competencia en la importación, por lo tanto, desmiente la teoría del senador Humberto Morales acerca de que en el Perú existe un monopolio de combustibles.

De hecho, Valero Perú importó la mayor cantidad de diésel (45%), gasolina (65%) y turbo A1 (100%), seguido por Mobil Petroleum, con el 43% de diésel y el 29% de las gasolinas.

En lo que respecta al GLP, Pluspetrol y Solgas concentraron, consecutivamente, el 41% y 51% de importaciones.

Comercialización

Los productos finales, producidos en el Perú o importados, son almacenados en plantas de abastecimiento ―o también llamadas plantas de venta―, desde las cuales las empresas distribuidoras mayoristas se encargan de venderlos a consumidores directos u otros agentes del mercado.

Contrario a lo señalado por el senador Morales, quien indicó la existencia de un monopolio, de acuerdo con el Registro de Hidrocarburos del Osinergmin , al término de diciembre de 2025, en el país se registraron 26 empresas distribuidoras mayoristas de combustibles líquidos.

Las 26 empresas figuran a continuación:

En detalle, de acuerdo con el informe del Indecopi, que se basó en datos del Sistema de Control de Órdenes y Pedidos (SCOP) de Osinergmin, en 2025 las ventas de diésel fueron lideradas por la Corporación Primax, el Grupo Repsol y Petroperú, que en conjunto concentraron entre el 60% y 80% de las ventas totales; seguidos por Global Fuel, Hidrocarburos del Mundo y Valero Perú, cuya concentración estuvo entre el 10% y 30%.

La distribución de las ventas de gasolinas y gasoholes fue casi similar. Las tres mismas empresas controlaron las ventas en el mercado.

En cuanto a la venta mayorista de GLP, de acuerdo con el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin, al cierre de 2025 se registraron 79 empresas distribuidoras, las cuales realizaron ventas por medio de 117 plantas envasadoras a nivel nacional.

De ese universo, Pluspetrol, Solgas y Zeta Gas Andino concentraron entre el 75% y el 95% del total de ventas de GLP. Siguen con porcentajes menores Petroperú, Norex Energía, Aguaytía EdP y el Grupo Repsol.

Walter Espinoza, economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y gerente de Villaverde Consultores & Inversiones, explicó que, en efecto, las características del mercado de combustibles en el Perú no son las de un monopolio.

“Un monopolio es cuando una empresa está sola en el mercado, cuando no se tiene ninguna competencia. Definitivamente no hay un monopolio, por el lado de las ventas no, ya que también están Petroperú y los importadores”, indicó el economista Espinoza.

“Se creería que solamente ha entrado en participación Repsol, pero no es así [...]. Se tiene a Valero, a Mobil, a Pluspetrol y a otros jugadores más que han venido importando y que tienen una participación importante en el mercado de combustibles”, agregó el economista.

En el mismo sentido, el ingeniero Ricardo Bisso destacó el avance que han logrado algunas empresas privadas y su importancia en la configuración de la oferta de combustibles en el Perú.

“Pluspetrol es una empresa que ha salido del comercio de gas y de GLP, ya para incursionar como competencia en combustibles como el diésel”, precisó el ingeniero.

Con el fin de obtener precisiones, PerúCheck intentó comunicarse con el senador Morales. Sin embargo, al cierre de esta verificación no se obtuvo respuesta.

Conclusión

El senador Humberto Morales indicó que la empresa Repsol mantiene un monopolio en el mercado de combustibles en Perú. En realidad, tanto en la producción o el abastecimiento, como en la etapa de comercialización, son más de 20 las empresas que compiten con Repsol en el mercado de combustibles del país.

Por lo tanto, PerúCheck califica la afirmación de Humberto Morales como falsa.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.