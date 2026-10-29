El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos Mesía, en conferencia de prensa sobre preparativos para visita del papa León XIV. (TVPerú)
El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos Mesía, en conferencia de prensa sobre preparativos para visita del papa León XIV. (TVPerú)
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) anunció un simulacro general para el 4 de noviembre ante la llegada del papa León XIV al Perú. La Conferencia Episcopal Peruana confirmó esta medida durante una conferencia de prensa hoy jueves.

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