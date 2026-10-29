El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) anunció un simulacro general para el 4 de noviembre ante la llegada del papa León XIV al Perú. La Conferencia Episcopal Peruana confirmó esta medida durante una conferencia de prensa hoy jueves.

La actividad busca poner a prueba los planes de contingencia ante posibles sismos, incendios, fallas estructurales o efectos del fenómeno El Niño. Un comando unificado de incidentes coordina el despliegue técnico entre la Policía Nacional, los bomberos y el sector Salud.

El especialista en Gestión del Riesgo de Desastres del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Walter González, detalló los objetivos de esta jornada. “Estamos analizando amenazas y riesgos, un sismo, el fenómeno El Niño, una situación de incendio, la caída de una estructura, un atentado. Todos están siendo evaluados y por ello el 4 de noviembre estaremos realizando simulacros con todas las entidades”.

El vocero técnico remarcó además la importancia de las evaluaciones teóricas previas en gabinete para perfeccionar los protocolos de respuesta. “Allí se ponen en ejecución los planes de seguridad, se hacen ejercicios de cada plan y participan los líderes para evaluar la capacidad de reacción de las autoridades y de los actores”, sostuvo González.

El representante del Indeci señaló finalmente que el ensayo de campo con mayor despliegue operativo tendrá lugar en la base aérea Las Palmas en Surco. El recinto militar alberga la misa multitudinaria del pontífice con una afluencia estimada de un millón 200 mil personas.

Las autoridades ejecutarán ejercicios de simulación en gabinete junto a ensayos de campo en todas las regiones designadas. Los equipos de respuesta medirán la velocidad de reacción de los brigadistas frente a cualquier alteración del orden público.

En paralelo, los puestos de comando móviles del Indeci supervisarán la evacuación ordenada de los asistentes al término de los eventos religiosos. Grupos de intervención rápida ofrecen asistencia técnica a los funcionarios locales en cada lugar de concentración masiva.

Las entidades organizadoras recomiendan no asistir con niños pequeños ni adultos mayores debido a la prolongada permanencia en los locales. Los ciudadanos requieren presentar su documento de identidad junto con el boleto gratuito para el ingreso a los recintos.

Fechas claves de la visita del papa León XIV

La visita pastoral del papa León XIV se desarrollará del 11 al 16 de noviembre en varias ciudades. El Sumo Pontífice llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre a las 5:30 p.m. para iniciar sus actividades oficiales en el Palacio de Gobierno.

El recorrido abarca actos religiosos y encuentros comunitarios en las regiones de Lambayeque, Cusco, Ucayali y Cajamarca. La agenda concluye el lunes 16 de noviembre con la gran misa litúrgica a las 10:30 a.m. en la Base Aérea de Las Palmas.