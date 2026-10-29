Prohíben uso de drones durante la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. (Foto: EFE / Ministerio de Defensa)
Prohíben uso de drones durante la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. (Foto: EFE / Ministerio de Defensa)
Por Redacción EC

A pocas semanas de la esperada llegada del papa León XIV a Perú, los preparativos en la Base Aérea Las Palmas ya van quedando listos para la multitudinaria misa. Además, se anunció que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) desplegará un sistema antidrón para garantizar la seguridad del Pontífice y su comitiva.

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