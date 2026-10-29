A pocas semanas de la esperada llegada del papa León XIV a Perú, los preparativos en la Base Aérea Las Palmas ya van quedando listos para la multitudinaria misa. Además, se anunció que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) desplegará un sistema antidrón para garantizar la seguridad del Pontífice y su comitiva.

Según la información difundida por Canal N, el operativo estará a cargo del Grupo de Defensa Aérea (Gruda), cuyos efectivos instalarán equipos especializados para vigilar el espacio aéreo y prevenir posibles riesgos durante los desplazamientos del Santo Padre.

El coronel FAP Carlos Tejada, vocero oficial de los preparativos para la misa del Papa en Las Palmas, indicó que el uso de drones está prohibido. “Los drones no están permitidos; eso sí, no los traigan, porque nosotros tenemos dentro de las medidas de seguridad un sistema antidrón que va a ser desplegado en ese momento, y si se detecta algún dron en el aire, se va a tener que derribar, entonces lo van a perder”, recalcó Tejada a Canal N.

El coronel FAP Carlos Tejada, vocero oficial de los preparativos para la misa del papa en Las Palmas, indicó que el uso de drones no está permitido. (Foto: Captura de video / Canal N)

Por otro lado, el coronel FAP dio a conocer los detalles sobre el despliegue técnico y la transmisión del evento: “Como han podido ver, ya se están avanzando con los trabajos de preparación para la santa misa que se va a realizar el 16 de noviembre a las 10:30 de la mañana”.

Con respecto a la capacidad de asistencia y la seguridad en la Base Aérea Las Palmas, el coronel FAP Carlos Tejada estimó que se prevé la llegada de 1′200,000 personas. Ante esa multitudinaria concentración, el vocero de la organización precisó que la Fuerza Aérea desplegará “alrededor de 500 personas para dar medidas de seguridad interna y atención ante cualquier eventualidad”, contingente que trabajará de la mano con el resguardo externo a cargo de la Policía Nacional del Perú.

Agentes de la FAP evitarán que cualquier Dron pueda hacerse al papa León XIV. (Ministerio de Defensa)

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De igual forma, las autoridades recordaron a los fieles que deseen ingresar al estrado que las entradas serán estrictamente nominativas, gratuitas e intransferibles, exigiendo la presentación obligatoria del DNI y el respectivo pase digital en los controles policiales dispuestos en todo el perímetro. Se aconseja acudir con anticipación y tomar precauciones contra la intensa radiación solar.

Fuerza Aérea del Perú transportará a papa León XIV y su comitiva en helicóptero MI-17 (Foto: Andina)

El sumo pontífice estará en territorio peruano del 11 al 16 de noviembre. Su visita por el país comprenderá las ciudades de Lima, el Callao, Chiclayo, Santa Cruz, Cusco y Pucallpa.