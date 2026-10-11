Hace más de un año, Robert Prevost, bajo el nombre de papa León XIV, fue elegido tras un cónclave de aproximadamente dos días en la Capilla Sixtina. Su elección generó gran expectativa entre los fieles, especialmente en Perú, donde desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa. Así, luego de que el Vaticano confirmara la agenda oficial del viaje del Sumo Pontífice que realizará a Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, instituciones y agrupaciones ya vienen organizándose para recibirlo de la mejor manera. Sin embargo, antes de su llegada a América Latina, una noticia ha generado preocupación entre los feligreses, luego de que el pontífice revelara que será sometido a una intervención quirúrgica por una pequeña lesión en el pulmón. Ante ello, personas de distintas partes del mundo se han unido en oración por la salud del papa y su pronta recuperación. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ SERÁ OPERADO EL PAPA LEÓN XIV PREVIO A SU LLEGADA AL PERÚ?

Este fin de semana, miles de católicos en todo el mundo se sorprendieron al conocer que el papa León XIV será sometido a una intervención quirúrgica, luego de que los médicos detectaran un nódulo pulmonar, que es una pequeña mancha de casi 3 centímetros. De acuerdo con el pontífice, sería necesario una operación debido a que la lesión se encuentra en una fase inicial. Así, Robert Prevost indicó que la intervención quirúrgica está “programada para los próximos días” y pidió a los devotos que se unan en oración por su pronta recuperación, conforme comparte El Mundo.

Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo. La operación ya está programada para los próximos días. Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones. — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 11, 2026

“Recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo. La operación ya está programada para los próximos días. Me encomiendo a sus oraciones”, escribió el papa. En tanto, la Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que la recuperación tras la intervención duraría aproximadamente una semana. Asimismo, se prevé que la operación se realice en el Hospital Gemelli de Roma, aunque todavía no se han confirmado más detalles.

¿QUÉ PRODUCTOS ELABORAN LAS INTERNAS DEL PENAL DE MUJERES DE CHORRILLOS POR LA LLEGADA DEL PAPA LEÓN XIV?

En entrevista con Andina, las internas del penal de Mujeres de Chorrillos contaron que ya se organizan con diversas manualidades ante la llegada del papa León XIV al país, prevista del 11 al 16 de noviembre. Este es el caso de Nany, una interna de 44 años, que confeccionó un “mini papa León XIV” de 30 centímetros de alto inspirada en la vestimenta del pontífice. La iniciativa forma parte del programa Cárceles Productivas del INPE, en las cuales las internas han preparado 50 peluches en edición limitada del Santo Padre, vestidos con el hábito del Señor de los Milagros en homenaje al Mes Morado. Así, de acuerdo con la interna, este producto tiene un precio de S/30 y están disponibles través de las redes sociales de Cárceles Productivas y en la tienda ubicada en el jirón Ica n.° 197-199, en el Centro de Lima.

Asimismo, su catálogo incluye productos alusivos al papa León XIV, como polos, figuras y accesorios artesanales, cuyos precios oscilan entre S/12 y S/49. “Comenzamos diseñando el armado de la estructura del cuerpo del muñeco de a pocos. Luego evaluamos el tipo y la textura de la tela más adecuada para confeccionar el peluche. Al final, definimos las características y elementos distintivos de la vestimenta papal para representarlo fielmente. Desde que llega la tela trazamos, cortamos y, una vez cortado, pasa al proceso de cocido. Luego se marcan las piezas para tener la precisión exacta de dónde va cada una. Finalmente, se llena, se cierra y se hace la limpieza de los hilos y excesos de material”, explicó.