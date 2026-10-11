Por Redacción EC

Hace más de un año, Robert Prevost, bajo el nombre de papa León XIV, fue elegido tras un cónclave de aproximadamente dos días en la Capilla Sixtina. Su elección generó gran expectativa entre los fieles, especialmente en Perú, donde desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa. Así, luego de que el Vaticano confirmara la agenda oficial del viaje del Sumo Pontífice que realizará a Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, instituciones y agrupaciones ya vienen organizándose para recibirlo de la mejor manera. Sin embargo, antes de su llegada a América Latina, una noticia ha generado preocupación entre los feligreses, luego de que el pontífice revelara que será sometido a una intervención quirúrgica por una pequeña lesión en el pulmón. Ante ello, personas de distintas partes del mundo se han unido en oración por la salud del papa y su pronta recuperación. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.