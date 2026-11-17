Aunque durante mucho tiempo los videojuegos han sido señalados por sus posibles efectos negativos, especialmente cuando se utilizan durante periodos prolongados, la ciencia ha comenzado a prestar atención a una perspectiva diferente: jugar también puede aportar beneficios para la salud mental. Lo que para millones de personas representa una simple actividad de entretenimiento podría convertirse, bajo determinadas condiciones, en una herramienta para estimular la mente, mejorar el estado de ánimo y fortalecer los vínculos sociales. Actualmente, los videojuegos forman parte de la vida cotidiana de una audiencia que supera los 3.000 millones de jugadores en todo el mundo. Su popularidad no distingue edades y ha despertado el interés de especialistas que buscan comprender cómo influye esta actividad en el bienestar de las personas. Si bien algunas posturas consideran que lo mejor sería evitarlos, existen investigaciones que señalan que su práctica moderada puede generar efectos positivos.

¿Cómo pueden los videojuegos beneficiar la salud mental?

Uno de los aspectos más interesantes es su capacidad para favorecer las relaciones sociales. Los videojuegos que permiten interactuar con otras personas pueden convertirse en espacios de encuentro para quienes tienen dificultades para relacionarse o atraviesan situaciones de aislamiento. Compartir partidas, cumplir objetivos en equipo y conversar con otros jugadores puede contribuir a reducir la sensación de soledad y favorecer el bienestar emocional, especialmente en personas expuestas al estrés, la ansiedad o la depresión.

Otro beneficio que llama la atención está relacionado con la concentración y la atención plena. Algunas experiencias de juego requieren que los participantes permanezcan enfocados, observen lo que sucede a su alrededor y respondan rápidamente ante diferentes situaciones. Esta dedicación puede ayudar a desconectarse temporalmente de las preocupaciones cotidianas y generar una sensación de concentración que, según las investigaciones, podría relacionarse con una menor percepción del estrés, mejoras cognitivas e incluso una mejor calidad del sueño.

Jugar también puede estimular el cerebro y mejorar el ánimo

Más allá de la diversión, determinados videojuegos representan un desafío constante para las capacidades cognitivas. Resolver acertijos, recordar instrucciones, anticipar movimientos y tomar decisiones en cuestión de segundos son algunas de las actividades que ponen a trabajar al cerebro. Estas dinámicas pueden favorecer habilidades como la memoria, la atención, el control de los impulsos y la flexibilidad mental, además de estimular la rapidez con la que se procesa información.

La alegría es otro de los efectos positivos que se han relacionado con esta actividad, particularmente entre los adultos. Dedicar un momento al día a jugar puede incorporar una experiencia recreativa que ayude a mejorar el estado de ánimo. De acuerdo con la información difundida por Acer, fabricante de equipos tecnológicos, esta sensación de disfrute puede acompañarse de algunos efectos asociados con otras actividades de bienestar, como la meditación o el ejercicio, entre ellos una disminución del estrés y una mayor sensación de satisfacción.

¿Pueden ayudar a prevenir el deterioro cognitivo en adultos mayores?

Los beneficios potenciales no se limitan a los más jóvenes. Las personas mayores también podrían encontrar en los videojuegos una alternativa para mantener activa su mente. Algunas investigaciones han observado resultados favorables en determinadas habilidades cognitivas de este grupo poblacional, especialmente en aspectos relacionados con la memoria y el procesamiento de información. Por ello, ciertos juegos pueden funcionar como una actividad estimulante durante el envejecimiento.

Sin embargo, esto no significa que jugar videojuegos sea una solución para evitar enfermedades neurodegenerativas ni que pueda reemplazar otras prácticas saludables. Su utilidad debe entenderse como parte de un conjunto de actividades que contribuyen al bienestar durante la vejez. La elección de juegos adecuados, el tiempo dedicado a ellos y la combinación con ejercicios físicos y actividades sociales son aspectos importantes para aprovechar sus posibles ventajas.

¿Qué precauciones debes tener para disfrutar de los videojuegos?

Para obtener estos beneficios, la responsabilidad debe estar presente desde el primer momento. Una de las principales recomendaciones es establecer límites de tiempo y evitar que las partidas ocupen demasiadas horas del día. Como referencia, se aconseja que los adultos procuren permanecer menos de dos horas diarias frente a pantallas por motivos recreativos, sin contar el tiempo destinado a sus obligaciones laborales. La idea es que jugar no termine desplazando otras actividades necesarias para mantener una vida equilibrada.

El descanso también merece especial atención. Las sesiones nocturnas pueden extenderse más de lo previsto y terminar alterando los horarios habituales de sueño. Por eso, una alternativa sencilla es programar una alarma que recuerde cuándo finalizar la partida y procurar apagar los dispositivos al menos 30 minutos antes de acostarse. Asimismo, es importante seleccionar videojuegos cuyo contenido resulte agradable y evitar aquellos con destellos luminosos o escenas que puedan provocar incomodidad o angustia.

Finalmente, jugar con otras personas puede ser una buena manera de aprovechar el componente social de esta actividad, ya sea mediante encuentros presenciales o plataformas multijugador. También conviene interrumpir las partidas para caminar, estirarse y realizar pequeños movimientos que permitan descansar del tiempo frente a la pantalla. En definitiva, los videojuegos no tienen por qué ser enemigos de la salud mental: pueden ofrecer momentos de diversión, estimular determinadas capacidades y facilitar conexiones con otras personas, siempre que se practiquen con moderación y sin descuidar el sueño, la actividad física ni las responsabilidades diarias.