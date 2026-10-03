Hace más de un año, Robert Prevost, bajo el nombre de papa León XIV, fue elegido tras un cónclave de aproximadamente dos días en la Capilla Sixtina. Su elección generó gran expectativa entre los fieles, especialmente en Perú, donde desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa. Así, luego de que el Vaticano confirmara la agenda oficial del viaje del Sumo Pontífice que realizará a Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, instituciones y agrupaciones ya vienen organizándose para recibirlo de la mejor manera. En ese contexto, las internas del penal de Mujeres de Chorrillos pusieron en marcha su creatividad para elaborar diversos productos hechos a mano alusivos al Santo Padre, sumándose así a esta festividad religiosa que busca unir al país en torno a la fe y la esperanza. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ PRODUCTOS ELABORAN LAS INTERNAS DEL PENAL DE MUJERES DE CHORRILLOS POR LA LLEGADA DEL PAPA LEÓN XIV?

En entrevista con Andina, las internas del penal de Mujeres de Chorrillos contaron que ya se organizan con diversas manualidades ante la llegada del papa León XIV al país, prevista del 11 al 16 de noviembre. Este es el caso de Nany, una interna de 44 años, que confeccionó un “mini papa León XIV” de 30 centímetros de alto inspirada en la vestimenta del pontífice. La iniciativa forma parte del programa Cárceles Productivas del INPE, en las cuales las internas han preparado 50 peluches en edición limitada del Santo Padre, vestidos con el hábito del Señor de los Milagros en homenaje al Mes Morado. Así, de acuerdo con la interna, este producto tiene un precio de S/30 y están disponibles través de las redes sociales de Cárceles Productivas y en la tienda ubicada en el jirón Ica n.° 197-199, en el Centro de Lima.

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Asimismo, su catálogo incluye productos alusivos al papa León XIV, como polos, figuras y accesorios artesanales, cuyos precios oscilan entre S/12 y S/49. “Comenzamos diseñando el armado de la estructura del cuerpo del muñeco de a pocos. Luego evaluamos el tipo y la textura de la tela más adecuada para confeccionar el peluche. Al final, definimos las características y elementos distintivos de la vestimenta papal para representarlo fielmente. Desde que llega la tela trazamos, cortamos y, una vez cortado, pasa al proceso de cocido. Luego se marcan las piezas para tener la precisión exacta de dónde va cada una. Finalmente, se llena, se cierra y se hace la limpieza de los hilos y excesos de material”, explicó.

¿CUAL SERÁ LA AGENDA DEL PAPA LEÓN XIV DURANTE SU VISITA A PUCALLPA?

Luego de conocerse la programación de la visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre, las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa ya se organizan para recibirlo. En ese sentido, la Amazonía peruana vivirá un encuentro marcado por la fe y la esperanza con el Pontífice, cuya llegada, según el padre Lucca Zanta, permitirá visibilizar las condiciones de vida de las comunidades amazónicas y la labor pastoral que desarrolla la Iglesia. Además, se reunirá con representantes de los pueblos Shipibo-Konibo, Asháninka y Kukama y con jóvenes de la región. A continuación, te presentamos, compartido por Infobae, la agenda oficial de León XIV el próximo 15 de noviembre en Pucallpa:

2:30 p. m. | Llegada al aeropuerto internacional de Pucallpa “Capitán FAP David Abensur Rengifo”.

3:00 p. m. | Reunión con los misioneros y los representantes de los pueblos amazónicos en el “Malecón Puerto Callao”.

4:45 p. m. | Santa Misa en la “Villa Deportiva Regional Ucayali” (Homilía del Santo Padre).

7:05 p. m. | Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Pucallpa hacia Lima.

8:20 p. m. | Llegada a la “Base Aeronaval del Callao”.