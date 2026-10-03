Por Redacción EC

Hace más de un año, Robert Prevost, bajo el nombre de papa León XIV, fue elegido tras un cónclave de aproximadamente dos días en la Capilla Sixtina. Su elección generó gran expectativa entre los fieles, especialmente en Perú, donde desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa. Así, luego de que el Vaticano confirmara la agenda oficial del viaje del Sumo Pontífice que realizará a Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, instituciones y agrupaciones ya vienen organizándose para recibirlo de la mejor manera. En ese contexto, las internas del penal de Mujeres de Chorrillos pusieron en marcha su creatividad para elaborar diversos productos hechos a mano alusivos al Santo Padre, sumándose así a esta festividad religiosa que busca unir al país en torno a la fe y la esperanza. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.