En el marco de las acciones preparatorias para la histórica visita del Papa León XIV, el Ministerio del Ambiente (Minam) realizó una masiva jornada de limpieza y arborización en las Pampas de Pimentel y en la estratégica avenida Víctor Raúl Haya de la Torre, en la región Lambayeque.

La intervención busca dejar a punto las áreas donde se congregará una masiva multitud de creyentes, mitigando el impacto ambiental y garantizando condiciones óptimas de salubridad para residentes y visitantes.

La viceministra de Gestión Ambiental, Raquel Soto, destacó que estas intervenciones contribuyen a proteger la salud de la población, prevenir la contaminación y mejorar las condiciones de los espacios públicos.

Asimismo, resaltó el trabajo articulado que viene desarrollando el Minam con el Gobierno Regional de Lambayeque, los gobiernos locales de Chiclayo y Pimentel, instituciones educativas y jóvenes voluntarios.

“La próxima visita del Papa León XIV nos convoca a prepararnos con responsabilidad, hospitalidad y respeto. Recibamos a quienes llegarán a Lambayeque mostrando lo mejor de nuestra región: su identidad, su solidaridad y su compromiso con el cuidado del ambiente. Que los espacios que hoy recuperamos sean también una muestra de que podemos organizarnos y trabajar juntos por objetivos que beneficien a toda la población”, agregó.

El Ministerio del Ambiente (Minam) realizó una masiva jornada de limpieza y arborización FOTO: MINAM

Asimismo, enfatizó que la limpieza pública y la arborización no deben limitarse a una fecha especial, sino formar parte de un compromiso permanente que requiere planificación, servicios públicos eficientes, autoridades comprometidas y una ciudadanía consciente del impacto de sus acciones en el ambiente.

La jornada forma parte de las acciones preparatorias para la visita del Papa León XIV, que congregará a numerosos fieles en las Pampas de Pimentel. En ese contexto, el Minam promueve la disposición adecuada de los residuos sólidos en los contenedores habilitados, con el propósito de mantener limpios los espacios de concentración y evitar la contaminación del entorno.

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