Papa León XIV: Realizan jornada de limpieza y arborización en Lambayeque FOTO: MINAM
Papa León XIV: Realizan jornada de limpieza y arborización en Lambayeque FOTO: MINAM
Por Redacción EC

En el marco de las acciones preparatorias para la histórica visita del Papa León XIV, el Ministerio del Ambiente (Minam) realizó una masiva jornada de limpieza y arborización en las Pampas de Pimentel y en la estratégica avenida Víctor Raúl Haya de la Torre, en la región Lambayeque.

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