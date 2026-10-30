El Arzobispado del Cusco confirmó el sensible fallecimiento de monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, arzobispo metropolitano y máximo representante espiritual de la región. La partida de la autoridad eclesiástica enluta a la comunidad católica a solo dos semanas de la esperada visita del papa León XIV a la Ciudad Imperial, donde el arzobispo tenía previsto recibir y acompañar al Santo Padre durante su estancia.

Desde la confirmación del deceso, decenas de feligreses se convocaron espontáneamente entre emotivos cánticos y oraciones para despedir y rendir homenaje a la labor pastoral de la autoridad religiosa.

En julio de este año, Alarcón celebró 25 años de ministerio episcopal en la Basílica Catedral del Cusco, donde hubo una solemne misa por las Bodas de Plata Episcopales del monseñor.

Durante la homilía, monseñor Lizardo Estrada Herrera, obispo auxiliar del Cusco y secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam), invitó a agradecer a Dios por la fidelidad del arzobispo a su misión pastoral.

Institución eclesiástica informó sobre los honores y las exequias dispuestas para el descanso de Monseñor Alarcón FOTO: DIFUSIÓN / Percy

Velatorio en la Basílica Catedral

A través de una transmisión en vivo de la página oficial del Arzobispado del Cusco, se informó sobre los honores y las exequias dispuestas para el descanso de Monseñor Alarcón.

Lugar del velatorio: Basílica Catedral del Cusco.

Mañana a partir de las 9:00 a. m.

Puertas abiertas a la población para brindarle el último adiós.

La partida de Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia ha dejado un profundo vacío y dolor entre los fieles cusqueños FOTO: DIFUSIÓN

Visita apostólica del papa León XIV

La partida de Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia ha dejado un profundo vacío y dolor entre los fieles cusqueños. Este lamentable deceso enluta a toda la región en un momento de especial trascendencia histórica, a menos de un mes de la visita apostólica del papa León XIV.

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