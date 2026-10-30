El Arzobispado del Cusco confirmó el sensible fallecimiento de Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia FOTO: DIFUSIÓN
El Arzobispado del Cusco confirmó el sensible fallecimiento de Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia FOTO: DIFUSIÓN
Por Redacción EC

El Arzobispado del Cusco confirmó el sensible fallecimiento de monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, arzobispo metropolitano y máximo representante espiritual de la región. La partida de la autoridad eclesiástica enluta a la comunidad católica a solo dos semanas de la esperada visita del papa León XIV a la Ciudad Imperial, donde el arzobispo tenía previsto recibir y acompañar al Santo Padre durante su estancia.

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