El Arzobispado del Cusco confirmó el sensible fallecimiento demonseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, arzobispo metropolitano y máximo representante espiritual de la región. La partida de la autoridad eclesiástica enluta a la comunidad católica a solo dos semanas de la esperada visita del papa León XIV a la Ciudad Imperial, donde el arzobispo tenía previsto recibir y acompañar al Santo Padre durante su estancia.
El Arzobispado del Cusco confirmó el sensible fallecimiento demonseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, arzobispo metropolitano y máximo representante espiritual de la región. La partida de la autoridad eclesiástica enluta a la comunidad católica a solo dos semanas de la esperada visita del papa León XIV a la Ciudad Imperial, donde el arzobispo tenía previsto recibir y acompañar al Santo Padre durante su estancia.
Desde la confirmación del deceso, decenas de feligreses se convocaron espontáneamente entre emotivos cánticos y oraciones para despedir y rendir homenaje a la labor pastoral de la autoridad religiosa.
En julio de este año, Alarcón celebró 25 años de ministerio episcopal en la Basílica Catedral del Cusco, donde hubo una solemne misa por las Bodas de Plata Episcopales del monseñor.
Durante la homilía, monseñor Lizardo Estrada Herrera, obispo auxiliar del Cusco y secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam), invitó a agradecer a Dios por la fidelidad del arzobispo a su misión pastoral.
Velatorio en la Basílica Catedral
A través de una transmisión en vivo de la página oficial del Arzobispado del Cusco, se informó sobre los honores y las exequias dispuestas para el descanso de Monseñor Alarcón.
Lugar del velatorio: Basílica Catedral del Cusco.
Mañana a partir de las 9:00 a. m.
Puertas abiertas a la población para brindarle el último adiós.
Visita apostólica del papa León XIV
La partida de Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia ha dejado un profundo vacío y dolor entre los fieles cusqueños. Este lamentable deceso enluta a toda la región en un momento de especial trascendencia histórica, a menos de un mes de la visita apostólica del papa León XIV.
VIDEO RECOMENDADO
El papa León XIV votó en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, como "cada vez que tuvo la oportunidad", informó el viernes 30 de octubre el servicio de prensa del Vaticano en un comunicado. (AFP)