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Resumen

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El Papa León XIV saliendo de la clínica Agostino Gemelli tras operación. (Foto: AP Photo/Gregorio Borgia)
El Papa León XIV saliendo de la clínica Agostino Gemelli tras operación. (Foto: AP Photo/Gregorio Borgia)
Por Enrique Planas

La más reciente pelea del papa León XIV no ha tenido que ver con casos de corrupción en el seno de la Iglesia o con plantar cara a los poderosos del mundo. Esta vez su lucha ha sido contra el mal interior, más específicamente contra el adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que le fue removido junto con el lóbulo inferior del pulmón derecho el pasado 13 de octubre, en el policlínico Agostino Gemelli de Roma. Su actual recuperación y su esperada visita al Perú nos motivan el recuerdo de otros papas conocidos por protagonizar duras peleas con los poderosos de su tiempo, y que muchas veces sufrieron por ello, incluso después de la muerte.

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