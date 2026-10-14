El Papa León XIV ingresó de urgencia al Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma para someterse a una intervención quirúrgica en el pulmón. Tras la cirugía, la Santa Sede confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar en fase temprana.

¿Qué es un adenocarcinoma pulmonar y cuáles son sus causas?

El adenocarcinoma es el tipo más común de cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP). Se origina en las células epiteliales glandulares ubicadas en la periferia de los pulmones, las cuales se encargan de producir moco y otras sustancias del tejido respiratorio.

A diferencia de otras variantes tumorales pulmonares (como el carcinoma epidermoide o el de células pequeñas), el adenocarcinoma tiene características particulares:

No exclusivo de fumadores: Aunque el tabaquismo incrementa el riesgo, es el tipo de tumor pulmonar más frecuente en personas no fumadoras.

Aunque el tabaquismo incrementa el riesgo, es el tipo de tumor pulmonar más frecuente en personas no fumadoras. Ubicación periférica: Suele formarse en los bordes exteriores del pulmón, lo que permite en muchos casos que no afecte de inmediato a las vías respiratorias principales.

Suele formarse en los bordes exteriores del pulmón, lo que permite en muchos casos que no afecte de inmediato a las vías respiratorias principales. Crecimiento silencioso: En sus etapas iniciales suele manifestarse de forma asintomática y se descubre incidentalmente mediante tomografías (TAC) o radiografías de rutina.

El parte médico del Vaticano: intervención en el Policlínico Gemelli

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, junto con el equipo médico del Policlínico Gemelli, confirmaron que el Papa León XIV fue sometido a una cirugía torácica asistida por video para lograr la extirpación completa de una lesión localizada.

Durante el procedimiento, los cirujanos le realizaron una lobectomía, extirpando el lóbulo inferior del pulmón derecho. El examen histológico intraoperatorio ratificó las sospechas de los análisis previos: la presencia de un adenocarcinoma pulmonar.

“La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos. El Santo Padre se encuentra lúcido, orientado y recuperándose en su habitación del décimo piso del hospital”, informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede / Vatican News.

El equipo quirúrgico estuvo encabezado por el profesor Stefano Margaritora, acompañado por los doctores Elisa Meacci, Maria Teresa Congedo y Leonardo Petracca Caravella, junto al equipo de anestesiología dirigido por el profesor Massimo Antonelli.

¿Cómo es la recuperación tras una lobectomía pulmonar?

La lobectomía consiste en la extirpación quirúrgica de un lóbulo completo del pulmón. Al haberse detectado en una fase temprana y bien delimitada, el objetivo del tratamiento es curativo.