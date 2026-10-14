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Resumen

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El papa León XIV asiste a la santa misa de inauguración del año académico de las universidades pontificias en la Basílica de San Pedro el 8 de octubre de 2026. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP).
El papa León XIV asiste a la santa misa de inauguración del año académico de las universidades pontificias en la Basílica de San Pedro el 8 de octubre de 2026. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP).
/ FILIPPO MONTEFORTE
Por Agencia EFE

El papa León XIV presenta una evolución postoperatoria normal, tras los análisis de sangre y radiografía de tórax de esta mañana y ha iniciado la fisioterapia respiratoria, informó este miércoles la Oficina de Prensa del Vaticano.

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