Como parte de los preparativos para la llegada del Santo Padre al Perú, una comitiva oficial del Vaticano realizó una visita de inspección al Hogar de los Ancianos de la Virgen de los Desamparados, ubicado en el Callao, con el objetivo de ultimar los detalles logísticos y protocolares de la histórica visita papal.

La delegación pontificia sostuvo un encuentro de trabajo con Monseñor Luis Alberto Barrera Pacheco y la hermana María Vásquez, representante de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, congregación que administra el recinto.

Durante el recorrido, los comisionados examinaron detenidamente los aforos y los protocolos de seguridad necesarios para garantizar la tranquilidad y el bienestar de los asistentes. Tras concluir la verificación en el lugar, la comitiva continuó sus coordinaciones desplazándose hacia el Grupo Aéreo N.° 8.

Piden apoyo para evitar cortes de luz

La hermana María Vásquez comentó a Canal N las dificultades económicas que atraviesa esta obra social que ha afectado directamente la cobertura del pago del servicio de luz eléctrica.

“Hemos solicitado que no nos corten, porque está en reclamo. Hay algunos que colaboran con algo, pero muchos no tienen nada y para ello tenemos que pedir a los bienhechores y a las empresas para que nos apoyen”, dijo luego de comentar que esperan reducir con apoyo técnico una deuda que asciende a 15 mil soles por tres meses impagos.

Dado que la institución atiende a adultos mayores de muy bajos recursos, la religiosa hizo un llamado a la solidaridad de la ciudadanía y de las instituciones públicas y privadas.

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A los vecinos e instituciones que deseen colaborar con donaciones o aportes económicos para asegurar la continuidad de los servicios del centro, piden que se acerquen a la sede ubicada en el Jr. Constitución 779, Callao.

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