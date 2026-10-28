Santo padre visitará el Hogar de los Ancianos de la Virgen de los Desamparados
Santo padre visitará el Hogar de los Ancianos de la Virgen de los Desamparados
Por Redacción EC

Como parte de los preparativos para la llegada del Santo Padre al Perú, una comitiva oficial del Vaticano realizó una visita de inspección al Hogar de los Ancianos de la Virgen de los Desamparados, ubicado en el Callao, con el objetivo de ultimar los detalles logísticos y protocolares de la histórica visita papal.

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