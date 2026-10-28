Este miércoles 28 de octubre se desarrollará la cuarta procesión del Señor de los Milagros por las calles del Cercado de Lima y de Breña, por lo que se espera gran cantidad de personas acompañando el recorrido.

La Municipalidad de Lima aplicará el plan de seguridad “Mes Morado en Lima, el cual incluye el uso de drones, cámaras corporales (bodycams) y cámaras de videovigilancia. El operativo comprenderá acciones de prevención, vigilancia, fiscalización, orientación y atención de emergencias.

Recomendaciones para asistentes

Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, recomendó, con base a los hechos suscitados en las anteriores procesiones del Señor de los Milagros, a los padres de familia a no llevar a niños que todavía no caminan o que se desplazan en coche. Recordó que 12 menores se han extraviado en las procesiones anteriores.

En el caso de los adultos mayores, el funcionario de la MML explicó a El Comercio que no pueden estar cerca de las andas del Señor de los Milagros, ya que en los alrededores se genera tumulto y pueden terminar afectados.

Por ello, indicó que la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres instalará una carpa de atención para asistir a las personas extraviadas o desorientadas y facilitar su reencuentro con familiares, con especial atención a niños y adultos mayores

Remarcó que en el primer recorrido se atendió a nueve personas por golpe de calor, por lo que se les evacuó para que sean atendidos de manera inmediata por especialistas del Ministerio de Salud o Bomberos a fin de evitar consecuencias.

Un aspecto importante es el tema de la seguridad, por lo que Casaretto pidió a los asistentes a estar atentos a sujetos que se acercan mucho cuando hay tumulto, ya que aprovechan para robar celulares y billeteras.

Mario Casaretto es gerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Lima. (Foto: Andina)

Además, pidió tener en cuenta que habrá restricción vehicular en un cuadrante de la zona de influencia por donde se desplazará la procesión, por lo que se colocarán rejas y se desplegarán policías para controlar el flujo de personas.

Casaretto remarcó que la festividad del Señor de los Milagros congrega gran cantidad de vendedores informales, lo que contribuye a aumentar la densidad de personas en la zona. Por ello, recomendó a las personas a identificar las zonas de evacuación en caso se presente una emergencia.

Medidas preventivas para evitar emergencias médicas

La Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro mantiene desplegados sus servicios de atención médica durante el recorrido procesional del Señor de los Milagros para brindar asistencia oportuna ante cualquier eventualidad. Por ello, recomendó a los asistentes adoptar medidas preventivas durante el recorrido:

Mantenerse hidratados: beber agua de manera constante, en especial durante las horas de mayor calor.

Protegerse del sol: utilizar gorra o sombrero y aplicar protector solar.

Usar ropa y calzado cómodos: preferir prendas ligeras y zapatillas/zapatos adecuados para caminar largas distancias.

Evitar aglomeraciones: mantener la calma, respetar las indicaciones del personal de seguridad y seguir las rutas establecidas.

Cuidar a los niños y adultos mayores: mantenerlos acompañados y establecer un punto de encuentro en caso de separación.

Reconocer las señales de alerta: ante mareos, debilidad, dificultad para respirar u otro malestar, solicitar atención médica de inmediato.

Adultos mayores sufrieron descompensaciones y golpes de calor en primera procesión del Señor de los Milagros. (Fotos: Julio Reaño / @photo.gec)

¿Por dónde pasará la procesión del Señor de los Milagros?

Mario Casaretto indicó que se desplegará 1000 agentes y personal de seis gerencias de la Municipalidad de Lima, como Seguridad Ciudadana, Fiscalización, Defensa Civil, Desarrollo Económico, Movilidad Urbana y Servicios a la Ciudad, para controlar el flujo de asistentes a la procesión. También participarán en la atención integrantes de la Policía Nacional, Bomberos, Ministerio de Salud, Cruz Roja, así como socorristas.

La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Gerencia de Movilidad Urbana, aplicará cierres progresivos y desvíos vehiculares desde las 6 a. m. del miércoles 28 hasta las 4 a. m. del jueves 29 de octubre. El cierre de las vías será progresivo, ya que conforme se desplace la procesión se habilitarán los tramos que queden libres.

El recorrido comenzará en el Santuario de las Nazarenas, en el jirón Huancavelica, y continuará por las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola, el jirón Cañete y la avenida Alfonso Ugarte. En esta última vía se realizarán paradas del Hospital San Bartolomé, y la segunda, en el Hospital Arzobispo Loayza. Luego, la procesión continuará por las avenidas Venezuela y Bolivia, el jirón Varela y la avenida Garcilaso de la Vega, para finalmente ingresar a la avenida Tacna y retornar al Santuario de las Nazarenas.

En estas vías se aplicará el cierre progresivo de la calzada, por lo que las restricciones avanzarán conforme se desplace la procesión. Esto permitirá habilitar nuevamente los tramos que queden libres, sin mantener cerradas todas las vías durante el mismo periodo.

El cuarto recorrido de la procesión del Señor de los Milagros.

Breña adopta medidas

Para evitar contratiempos en el desplazamiento de las personas que acompañan la procesión, la Municipalidad de Breña solicitó a los vecinos a retirar sus vehículos que se encuentren estacionados en las cuadras 6, 7 y 8 de la avenida Venezuela, cuadras 5 y 6 del jirón Varela, y las cuadras 5, 6 y 7 de la avenida Bolivia.

En caso de incumplimiento, la comuna advirtió que los vehículos podrían ser trasladados al depósito municipal.

La procesión del Señor de los Milagros recorrerá, en el sector de Breña, un tramo de la Av. Alfonso Ugarte, la Av. Venezuela, el jirón Varela y la Av. Bolivia.