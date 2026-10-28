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Resumen

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La cuarta procesión del Señor de los Milagros recorrerá las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Garcilaso de la Vega, entre otras vías del Centro de Lima. (Foto: Andina).
La cuarta procesión del Señor de los Milagros recorrerá las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Garcilaso de la Vega, entre otras vías del Centro de Lima. (Foto: Andina).
Por Carlos Gonzales

Este miércoles 28 de octubre se desarrollará la cuarta procesión del Señor de los Milagros por las calles del Cercado de Lima y de Breña, por lo que se espera gran cantidad de personas acompañando el recorrido.

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