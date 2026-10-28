icono te lo cuento
00:0000:00

Una empresa de transporte tradicional de Lima reportó una utilidad anual de apenas 421 soles en sus estados financieros de 2024, pese a operar una ruta que al año siguiente registró miles de pasajeros diarios y jornadas con una producción superior a 20 mil soles.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?