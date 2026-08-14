La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú descartó que el terremoto de magnitud 7,7 registrado en Indonesia genere un tsunami en el litoral peruano. La entidad había informado previamente que intensificaría la vigilancia de la costa nacional tras el movimiento telúrico.

El evento sísmico se registró el 14 de agosto de 2026 a las 16:58:21 horas, según la información recibida del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El terremoto tuvo una magnitud de 7,7 Mw y ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros.

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INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

14-08-26 16:58:21

Magnitud: 7.7 Mw

Referencia: 68 km NNW of Ende, Indonesia

Profundidad: 10.00 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/Bzw200iTl4 — Hidrografía Perú (@DHN_peru) August 14, 2026

El epicentro se ubicó a 68 kilómetros de la ciudad de Ende, en la zona este de Indonesia. El potente movimiento telúrico fue seguido por dos réplicas de magnitudes 5,6 y 5,9 en la misma zona.

Tras el análisis y evaluación realizados por el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de la DHN, el organismo descartó la generación de un tsunami con afectación en el litoral peruano.

En su primer boletín, la DHN había comunicado que se intensificaba la vigilancia del litoral peruano y que mantendría un monitoreo constante del evento sísmico ocurrido en Indonesia.

La Dirección de Hidrografía y Navegación es el organismo responsable del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis y realiza el seguimiento de eventos sísmicos que puedan representar algún riesgo para las costas del Perú.