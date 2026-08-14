DHN descarta tsunami en el litoral peruano tras terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia. (Foto: Andina)
DHN descarta tsunami en el litoral peruano tras terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú descartó que el terremoto de magnitud 7,7 registrado en Indonesia genere un tsunami en el litoral peruano. La entidad había informado previamente que intensificaría la vigilancia de la costa nacional tras el movimiento telúrico.

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