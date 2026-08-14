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Resumen

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Un terremoto de magnitud 7,7 sacude la costa de Indonesia. (USGS).
Un terremoto de magnitud 7,7 sacude la costa de Indonesia. (USGS).
Por Agencia AFP

Un potente sismo de magnitud 7,7 sacudió la madrugada del sábado el este de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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