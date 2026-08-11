El Cinturón de Fuego del Pacífico, también conocido como el Anillo de Fuego, es una extensa área que bordea el océano Pacífico y se extiende por ciertas zonas de los continentes de América y Asia. El Anillo de Fuego suele ser el centro de atención en contextos de sismos de gran magnitud, como los ocurridos recientemente en Venezuela y Colombia, debido a que es un área con una gran actividad sísmica.

El reciente terremoto en Colombia ha encendido las alertas de los países vecinos y ha sumado preocupación por posibles réplicas en toda la zona del cinturón de fuego que se caracteriza por su constante inestabilidad sísmica. Estos eventos reafirman que el llamado “Anillo de Fuego” concentra gran parte de los terremotos del mundo y mantiene en vigilancia permanente a los países ubicados en su entorno.

¿Qué países atraviesa el Cinturón de Fuego?

El Cinturón del Fuego del Pacífico atraviesa en dirección al oeste países como Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. Luego dobla a la altura de las Islas Aleutianas, en el norte del océano Pacífico, entre Alaska y la península de Kamchatka. Continúa con dirección hacia abajo a la costa y las islas de Rusia, Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Samoa, Tuvalu y Nueva Zelanda.

El área comprende 40.000 kilómetros y a ello se le suma una gran cantidad de volcanes y supervolcanes.

Cinturón de Fuego del Pacífico: qué países y zonas atraviesan | (Foto: Shutterstock)

¿Por qué es importante el Cinturón de Fuego?

Esta zona geológica está ubicada en parte del océano Pacífico y reposa sobre varias placas tectónicas. Debido a esta convergencia de placas y la fricción, se genera una tensión acumulada, que a su vez produce los sismos y la actividad volcánica. De acuerdo con lo indicado por el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Taveras, el 80% de los terremetos y el 90% de los sismos ocurren en esta área designada como el Anillo de Fuego.