Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia este lunes 10 de agosto, con epicentro en el departamento de Chocó . El movimiento telúrico tuvo una amplia percepción en el occidente y centro del país; sin embargo, es clave diferenciar entre las ciudades donde la población reportó haberlo sentido y aquellas en las que las autoridades confirmen daños materiales o afectaciones a personas.

¿Dónde fue el epicentro del terremoto en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) localizó el sismo a 20 kilómetros de San José del Palmar, en Chocó, y precisó que el evento ocurrió a las 7:34:29 a. m. (hora local) . La solución técnica fue calculada de forma manual con registros de 69 estaciones sismológicas, un dato relevante porque implica una evaluación refinada del evento por parte de la red de monitoreo nacional.

El hipocentro —el punto de ruptura en el interior de la Tierra— fue establecido a 96 kilómetros de profundidad. Esta condición ayuda a explicar por qué un terremoto de alta magnitud pudo sentirse a cientos de kilómetros del epicentro: los sismos profundos pueden propagar energía sísmica sobre áreas extensas, aunque su impacto superficial no siempre es equivalente en cada territorio.

El epicentro se ubica en una región sísmicamente activa del occidente colombiano, cercana a municipios como Río Iró, a 22 kilómetros, y Nóvita, a 32 kilómetros. El SGC registraba inicialmente 725 reportes ciudadanos asociados al evento, una señal de la amplia percepción del movimiento.

Zonas afectadas y ciudades donde se sintió el terremoto de Colombia

Los primeros reportes indican que el terremoto se percibió con fuerza en el eje occidental y andino de Colombia. Las áreas cercanas al epicentro, en Chocó, deben mantener especial atención ante posibles evaluaciones de infraestructura, deslizamientos o afectaciones en vías rurales, especialmente por la complejidad topográfica y las condiciones de conectividad de la zona.

También hubo reportes de percepción del sismo en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Popayán, Manizales, Armenia y Pereira. La amplitud geográfica de estos reportes es consistente con un sismo de magnitud elevada y foco profundo, capaz de generar ondas sísmicas detectables a larga distancia.

Zona o ciudad Situación inicial reportada Qué deben verificar las autoridades Chocó: San José del Palmar, Río Iró y Nóvita Área más cercana al epicentro Viviendas, carreteras, puentes, taludes y redes básicas Eje Cafetero: Pereira, Manizales y Armenia Percepción fuerte y reportes preliminares de daños Edificaciones, fachadas, aeropuertos y servicios públicos Valle del Cauca: Cali y Popayán Sismo ampliamente sentido Grietas, estructuras vulnerables y evacuaciones preventivas Antioquia y Medellín Percepción del movimiento Inspección técnica de edificaciones si hay daños visibles Bogotá y centro del país Reportes de percepción Evaluación puntual de grietas y activación de protocolos locales

Reportes de daños: qué está confirmado y qué sigue en verificación

En una emergencia sísmica, los primeros minutos suelen estar marcados por información fragmentada. Por eso, no toda grieta, desprendimiento de fachada o interrupción puntual debe interpretarse de inmediato como daño estructural grave. La evaluación requiere inspecciones técnicas que determinen si una edificación sufrió afectación en elementos no estructurales —muros divisorios, vidrios o revestimientos— o en componentes críticos como columnas, vigas, muros de carga y cimentaciones.

Reportes periodísticos iniciales mencionaron afectaciones materiales en Cali, Manizales y Pereira, mientras que Bogotá reportaba, de forma preliminar, algunas grietas sin confirmación de daños estructurales mayores . Estos datos deben considerarse provisionales hasta la consolidación de los balances de organismos de gestión del riesgo y autoridades territoriales.

La prioridad operativa es establecer el nivel de afectación real: personas lesionadas, viviendas inhabitables, daños en hospitales, colegios, acueductos, redes eléctricas, aeropuertos y corredores viales. Ese diagnóstico puede cambiar a medida que lleguen reportes de municipios apartados.

¿Por qué el terremoto se sintió en tantas ciudades?

La magnitud 7,4 representa un evento de gran liberación de energía. No obstante, la intensidad sísmica —es decir, cómo se experimenta el movimiento en un lugar específico— depende de varios factores: distancia al epicentro, profundidad, tipo de suelo, calidad constructiva y duración de la sacudida.

En ciudades levantadas sobre depósitos blandos o rellenos, las ondas sísmicas pueden amplificarse. Este fenómeno, conocido como efecto de sitio, puede hacer que dos barrios de una misma ciudad perciban el terremoto de manera distinta. Por ello, un mapa de percepción ciudadana no sustituye una evaluación de amenaza sísmica ni un peritaje de daños.

Recomendaciones después del sismo

Si estás en una zona donde se sintió el terremoto, revisa tu vivienda solo cuando sea seguro hacerlo. Evita ingresar si hay columnas fisuradas, muros inclinados, olor a gas, cables caídos o desprendimientos.

Mantén la calma y sigue únicamente los canales oficiales del SGC, la UNGRD y las alcaldías.

Prepárate ante eventuales réplicas, aunque no todas serán perceptibles.

No uses ascensores ni enciendas fuego si sospechas una fuga de gas.

Reporta emergencias a las autoridades locales y no difundas audios o cifras sin confirmar.

Si la estructura presenta daños visibles, solicita una inspección técnica antes de volver a ocuparla.

El r egistro oficial del SGC mantiene el evento como una solución manual y confirma los parámetros principales: magnitud 7,4, profundidad de 96 kilómetros y epicentro en San José del Palmar, Chocó .