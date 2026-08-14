Consulta los últimos sismos registrados en el Perú según reportes del IGP. El territorio peruano se ubica en una zona con alta propensión a la actividad sísmica, debido a que está asentado en el “Cinturón de Fuego del Pacífico”. Siguiendo esta lógica, el país suele temblar de manera continua con variadas magnitudes desde las más imperceptibles hasta sismos de gran escala. Siendo estos los más temidos por la población habitante. Las zonas que suelen reportar más sismos son Ica, Arequipa, Lima y otras regiones que están estratégicamente ubicadas en los puntos de coalición de las placas tectónicas.

Por otro lado, a pesar de que la región peruana tiene un alto factor de riesgo para temblores y terremotos, no es el único país con dicha característica, sino que comparte este factor con otros países vecinos de Sudamérica. Asimismo, con el país nipón ubicado al otro lado del Pacífico, Japón.

Por ello, el Instituto Geofísico del Perú reporta de manera constante cada sismo registrado en el país con el objetivo de informar a la población y hacer un seguimiento a los movimientos telúricos y promover una cultura de prevención junto a INDECI para evitar futuras desgracias para millones de peruanos.

Aquí te compartimos los últimos reportes de sismo del IGP:

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0549

Fecha y Hora Local: 12/08/2026,10:46:37

Magnitud: 3.8

Profundidad: 29 km

Latitud: -5.89

Longitud: -81.23

Intensidad: II Sechura

Referencia: 58 km al SO de Sechura, Sechura - Piurahttps://t.co/HcLA3jZlx2 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 12, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0548

Fecha y Hora Local: 11/08/2026,23:06:55

Magnitud: 4.2

Profundidad: 135 km

Latitud: -10.04

Longitud: -75.82

Intensidad: II-III Panao

Referencia: 25 km al SE de Panao, Pachitea - Huánucohttps://t.co/q92D7CQIiT — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 12, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0547

Fecha y Hora Local: 11/08/2026,03:45:49

Magnitud: 4.1

Profundidad: 23 km

Latitud: -5.96

Longitud: -81.27

Intensidad: II-III Sechura

Referencia: 67 km al SO de Sechura, Sechura - Piurahttps://t.co/UyFj0jo1LT — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 11, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0546

Fecha y Hora Local: 11/08/2026,03:02:05

Magnitud: 4.0

Profundidad: 34 km

Latitud: -5.96

Longitud: -81.19

Referencia: 61 km al SO de Sechura, Sechura - Piurahttps://t.co/RiAmkuNyhD — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 11, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0545

Fecha y Hora Local: 11/08/2026,03:00:28

Magnitud: 4.9

Profundidad: 24 km

Latitud: -5.90

Longitud: -81.29

Intensidad: III Sechura

Referencia: 64 km al SO de Sechura, Sechura - Piurahttps://t.co/g0ZaLp1O2I — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 11, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0544

Fecha y Hora Local: 10/08/2026,12:17:45

Magnitud: 4.0

Profundidad: 42 km

Latitud: -8.42

Longitud: -79.37

Intensidad: III Salaverry

Referencia: 49 km al SO de Salaverry, Trujillo - La Libertadhttps://t.co/nsbhbRHw7l — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 10, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0543

Fecha y Hora Local: 10/08/2026,01:19:09

Magnitud: 3.4

Profundidad: 13 km

Latitud: -16.79

Longitud: -71.23

Intensidad: II La Capilla

Referencia: 7 km al SO de La Capilla, General Sánchez Cerro - Moqueguahttps://t.co/hHWIO228yP — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 10, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0542

Fecha y Hora Local: 09/08/2026,10:40:04

Magnitud: 4.7

Profundidad: 114 km

Latitud: -11.11

Longitud: -74.45

Intensidad: III Satipo

Referencia: 25 km al NE de Satipo, Satipo - Junínhttps://t.co/V6ZzNGkEQu — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 9, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0541

Fecha y Hora Local: 09/08/2026,03:26:40

Magnitud: 3.7

Profundidad: 12 km

Latitud: -12.19

Longitud: -75.36

Intensidad: III Chupaca

Referencia: 16 km al SO de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/GUdeBwLUt2 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 9, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0540

Fecha y Hora Local: 08/08/2026,23:05:39

Magnitud: 4.3

Profundidad: 11 km

Latitud: -12.22

Longitud: -75.35

Intensidad: III Chupaca

Referencia: 19 km al S de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/BXnKuWoBLJ — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 9, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0539

Fecha y Hora Local: 08/08/2026,21:02:35

Magnitud: 3.8

Profundidad: 10 km

Latitud: -12.25

Longitud: -75.35

Intensidad: III Chupaca

Referencia: 22 km al S de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/SSEtJCx2tf — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 9, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0538

Fecha y Hora Local: 08/08/2026,20:54:32

Magnitud: 3.9

Profundidad: 15 km

Latitud: -17.57

Longitud: -70.98

Intensidad: III Locumba

Referencia: 23 km al O de Locumba, Jorge Basadre - Tacnahttps://t.co/8UwXorQXE9 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 9, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0537

Fecha y Hora Local: 08/08/2026,12:31:53

Magnitud: 3.5

Profundidad: 15 km

Latitud: -8.97

Longitud: -75.62

Intensidad: II-III Aguaytía

Referencia: 14 km al NO de Aguaytía, Padre Abad - Ucayalihttps://t.co/U4TDOr4WVi — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 8, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0536

Fecha y Hora Local: 08/08/2026,10:15:27

Magnitud: 4.1

Profundidad: 134 km

Latitud: -18.97

Longitud: -69.35

Intensidad: II-III Tacna

Referencia: 143 km al SE de Tacna, Tacna - Tacnahttps://t.co/AnNqtonFIB — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 8, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0535

Fecha y Hora Local: 07/08/2026,19:06:33

Magnitud: 3.7

Profundidad: 10 km

Latitud: -12.23

Longitud: -75.37

Intensidad: III Chupaca

Referencia: 21 km al SO de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/GlZmV3Umzz — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 8, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0534

Fecha y Hora Local: 07/08/2026,18:11:18

Magnitud: 4.4

Profundidad: 11 km

Latitud: -12.22

Longitud: -75.34

Intensidad: III-IV Chupaca

Referencia: 19 km al S de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/7wnX46dwcf — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 7, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0533

Fecha y Hora Local: 07/08/2026,09:47:13

Magnitud: 4.2

Profundidad: 160 km

Latitud: -15.22

Longitud: -71.59

Referencia: 35 km al N de Tuti, Caylloma - Arequipahttps://t.co/UU0ZVgJ1bQ — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 7, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0532

Fecha y Hora Local: 07/08/2026,08:27:32

Magnitud: 4.0

Profundidad: 116 km

Latitud: -3.55

Longitud: -77.30

Referencia: 96 km al O de Andoas, Datem del Marañón - Loretohttps://t.co/LZ906h8nGI — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 7, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0530

Fecha y Hora Local: 07/08/2026,00:01:47

Magnitud: 4.2

Profundidad: 152 km

Latitud: -7.58

Longitud: -74.70

Referencia: 42 km al SE de Contamana, Ucayali - Loretohttps://t.co/rmKlAQA3vD — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 7, 2026

¿Qué artículos son indispensables para tu mochila de emergencias?

Conoce aquí qué artículos debe contener tu mochila de emergencia:

Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos.

Botiquín: mascarillas, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas, vendas elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica. Coloca medicamentos específicos si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad.

Abrigo: manta polar y calzado.

Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates.

Diversos: cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas

Dinero y elementos de comunicación: pilas, radio portátil, pito y linterna.

Importante recordar que deberás cambiar los productos cada cierto tiempo para asegurarte de que tengan la fecha de vencimiento dentro de lo estipulado. Por otro lado, se recuerda a los ciudadanos con mascotas, tener en cuenta sus necesidades y equipar los artículos necesarios en la mochila de emergencia.