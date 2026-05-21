Salud en Espera

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El mundo ideal que no tenemos La salud que merecemos es posible Pero en el Perú, enfermarse es un riesgo que se paga con tiempo y vidas. Mientras la OMS recomienda invertir el 6% del PBI en salud, nuestro país ni siquiera alcanza el promedio regional del 3.8%. El resultado es una espera eterna: semanas para una cita, meses para un examen y décadas para una infraestructura que no llega.

El laberinto de la salud pública

Los cinco gigantes de la salud El sistema se divide en cinco actores que operan de forma aislada. El MINSA (rector), EsSalud (seguridad social), las sanidades de las FF.AA. y la PNP, y el sector Privado. Aunque cada uno tiene su población asignada, en la práctica millones de peruanos caen en los vacíos que hay entre ellos. El primer nivel debería resolver el 80% de las necesidades médicas, pero con un 95% de locales en condiciones precarias, el sistema colapsa. Terminamos en hospitales saturados por problemas que debieron resolverse cerca de casa

Cómo se organiza el sistema de salud en el Perú MINSA Es la cabeza del sistema: define las reglas, regula y supervisa. Pero también atiende directamente a los pacientes a través de las DIRIS en Lima, las DIRESA y GERESA en las 24 regiones, y sus hospitales nacionales e institutos especializados.

✕ Ana explica El patrón es el mismo de siempre: el sistema que tiene menos recursos atiende a más gente, con enfermedades que deberían resolverse antes de llegar a una consulta. No es mala suerte. Es lo que pasa cuando la prevención no existe.

✕ Ana explica ¿Sabías que Susalud protege tus derechos? Sin importar si te atiendes en un centro público o privado, ellos aseguran que recibas el trato que mereces. Si tienes problemas con tu atención, pide ayuda aquí: Línea gratuita: 113 (opción 7) o a través de la web: www.susalud.gob.pe

✕ Ana explica Un médico SERUM es un recién egresado que hace su año rural obligatorio antes de poder ejercer. En muchas regiones, es el único médico disponible. Cuando termina su año, se va — y la posta vuelve a quedar vacía.

✕ Ana explica Un edificio viejo no es solo un problema estético. Es una sala de espera sin ventilación, un quirófano sin luz de respaldo, una posta que se inunda cuando llueve. Si el establecimiento falla, el primero en pagarlo es el paciente que no tiene otra opción.

Subsectores/Prestadores En el Perú, no existe un solo sistema de salud sino varios que funcionan en paralelo: Selecciona Desliza y selecciona ‹ MINSA + Gobiernos Regionales la red pública general, la más grande y la que atiende a quienes menos tienen. EsSalud la seguridad social para trabajadores formales, con redes y hospitales propios. FF.AA. Ejército, Marina y Fuerza Aérea tienen sus propios hospitales y centros de atención. PNP La Policía Nacional también tiene su propia red, con tres niveles de atención. Privados Clínicas, consultorios y ONGs. Las EPS y aseguradoras privadas canalizan a sus asegurados hacia esta red. › MINSA + Gobiernos Regionales A nivel nacional Postas, centros de salud, hospitales regionales, nacionales e institutos especializados. 8, 524 Centros/postas 145 Hospitales generales 36 Institutos 182 Sin categoría definida EsSalud A nivel nacional CAP, policlínicos, hospitales generales, hospitales nacionales e institutos. 316 Centros/postas 67 Hospitales generales 12 Institutos 11 Sin categoría definida FF.AA. A nivel nacional Centros médicos, policlínicos y hospitales del Ejército, Marina y Fuerza Aérea. 200 Centros/postas 2 Hospitales generales 3 Institutos 19 Sin categoría definida PNP A nivel nacional Policlínicos, centros médicos y hospitales de la Policía Nacional del Perú. 78 Centros/postas 3 Hospitales generales 1 Instituto 0 Sin categoría definida Privados A nivel nacional Clínicas, consultorios y ONGs. Las EPS y aseguradoras privadas canalizan a sus asegurados hacia esta red. 11, 627 Centros/postas 382 Hospitales generales 6 Institutos 4, 647 Sin categoría definida Fuente: Repositorio Único Nacional de Información de Salud (Reunis) Nota sobre aseguramiento ¿Quién te atiende?. Aunque el Perú cuenta con Aseguramiento Universal (AUS), el lugar donde te atiendes lo decide tu empleo o tus ingresos. Esta fragmentación del sistema genera brechas profundas en la calidad de la atención.

Niveles de atención del MINSA Selecciona Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 1 (I-1 a I-4) El muro debilitado: Postas, centros de salud y policlínicos Para qué sirve: Es la puerta de entrada. Atiende medicina general, vacunas, controles de embarazo y enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. El diagnóstico: De los 7,900 locales del MINSA, el 95% opera en condiciones precarias.

La brecha: Aquí trabaja la mayoría de médicos generales (84%), pero casi no hay especialistas: solo el 4% de los oncólogos del país está en este nivel. ¿Cómo se organiza? I-1 / I-2: Puesto o postas (con o sin médico permanente). I-3 / I-4: Centros de salud y policlínicos (algunos con camas de internamiento). Nivel 2 (II-1, II-2, II-E) En deuda: Hospitales generales Para qué sirve Recibe los casos que el primer nivel no puede resolver. Incluye cirugías, emergencias y especialidades como pediatría y traumatología. El dato: Solo hay 226 establecimientos en todo el país.

La crisis: Aunque concentra al 33% de ginecólogos, la cobertura es desigual. En Loreto, esto se traduce en tragedias: 34 muertes maternas en solo un año. ¿Cómo se organiza? II-1 / II-2: Hospitales generales. II-E: Establecimientos de atención especializada. Nivel 3 (III-1, III-2, III-E) Alta complejidad: Institutos y hospitales de alta complejidad Para qué sirve Aquí se realizan trasplantes, cirugías complejas y se tratan enfermedades raras o avanzadas. La escasez: Solo existen 49 institutos y hospitales de este nivel en todo el Perú.

El cuello de botella: Aquí se concentra el 77% de los oncólogos. Para un paciente en Pasco o Madre de Dios, el especialista más cercano está a cientos de kilómetros. ¿Cómo se organiza? III-1 / III-2: Hospitales de referencia nacional e institutos (Ej. INEN o INSM).

Historias humanas cuando la espera cuesta vidas

Caso #1 Es profesora en Lima. Esperó dos meses para hacerse una mamografía porque el equipo del hospital no funcionaba. Cuando por fin llegó el diagnóstico —cáncer de mama— la quimioterapia tampoco estaba disponible. Caso #2 Llegó a emergencias con apendicitis aguda. Le dijeron que necesitaba operarse de inmediato, pero demoraron en atenderlo y su apéndice reventó. Pasó tres días en UCI y perdió su trabajo durante la recuperación. Caso #3 Madrugaba desde las 5:00 a.m. para conseguir una cita en su centro de salud. Después de dos semanas, llegó al quirófano con una úlcera perforada. El médico le dijo que otro día más y no lo habría contado.

¿Cuánto tiempo tienes que esperar?

En el Hospital San Juan de Lurigancho, conseguir una cita con un especialista puede tardar hasta 57 días. En el Hospital de Pichanaki (Junín), el día de tu cita implica esperar sentado más de tres horas para ser llamado. Son datos del propio MINSA (2025) que confirman que la demora no es una percepción, es la norma. El diferimiento —el tiempo entre que pides la cita y te atienden— promedia los 23 días en EsSalud a nivel nacional, aunque en regiones suele superar el mes. La espera no termina en el consultorio Ver al médico es solo el primer obstáculo. Luego comienza el laberinto de las colas: laboratorio, imágenes y farmacia. Estos cuatro indicadores demuestran que en el MINSA la demora no es un evento aislado: es una falla sistémica.

Huancavelica Consulta externa 31 días de espera en el Hospital Departamental de Huancavelica En seis meses, el tiempo de espera se duplicó. Cusco Imágenes 47 días de espera en el Hospital Antonio Lorena El peor registro nacional para pruebas de imágenes. Lima Metropolitana Laboratorio 53 días de espera en el Hospital María Auxiliadora En seis meses, la espera se quintuplicó: era de 11 días. Lima Metropolitana Brecha Múltiple 57 días para consulta 94 min. en farmacia 137 min. en laboratorio Hospital

María Auxiliadora

y otros Lima concentra los peores tiempos en varios servicios a la vez.

Fuente: Ministerio de Salud (MINSA). Datos correspondientes al 2025.

¿Cuánto tarda tu cita en EsSalud? Encuentra aquí el tiempo real de espera basado en datos oficiales. Selecciona tu región y la especialidad médica para conocer cuántos días toma, en promedio, conseguir una cita en tu red asistencial. Busca tu región — Selecciona — Elige tu especialidad — Selecciona región primero — Haz clic en el mapa

o usa los filtros para empezar. Fuente: Elaboración propia con datos de EsSalud, 2025.

La atención que no llega

El último año, el SIS atendió a casi 20 millones de peruanos en consultas externas: la primera cita médica cotidiana que recibe un paciente por una enfermedad, problema o diagnóstico específico como el control prenatal, la consulta por diabetes, el chequeo del niño. Incluso pacientes con EsSalud, seguros privados o de las Fuerzas Armadas terminaron en la red del SIS por diversas razones. Esto convierte al seguro con el presupuesto más bajo por persona en el verdadero sostén de la salud pública del país. En el Perú, quién te atiende sigue dependiendo de tu situación laboral. La brecha que marca el inicio de la vida Aunque los adultos de 30 a 59 años concentran la mayor parte de las atenciones, hay un dato que duele: por cada niño menor de un año que atiende EsSalud, el SIS atiende a 13. Una desigualdad que marca el destino de los peruanos desde su primer día de vida.

✕ Ana explica Es importante diferenciar: una persona es un atendido, pero cada visita al médico es una atención. En 2025, el sistema registró 118 millones de atenciones. Esto no significa que se atendió a tres veces la población del Perú, sino que los pacientes (atendidos) tuvieron que acudir varias veces al año para completar sus procesos médicos.

La salud del día a día: ¿Quiénes acceden a una cita médica? Cifras corresponden a personas únicas que recibieron al menos una consulta externa (atención preventiva y ambulatoria) durante el año. Cada figura ≈ 10 000 personas Atendidos 20,684,255 continúa desplazando Fuente: Repositorio Único Nacional de Información de Salud (Reunis) continúa desplazando Ver por prestador de salud Total EsSalud SIS FF.AA. Privados

La enfermedad que se multiplica La enfermedad más común en el Perú no es el cáncer ni la diabetes: es la faringitis aguda, con más de 5.3 millones de casos en 2024. Le sigue la caries dental, con 5 millones. Dos enfermedades perfectamente prevenibles que saturan un sistema que debería estar ocupándose de casos más complejos. La obesidad ocupa el tercer lugar con 3.4 millones de casos. El patrón es claro: las enfermedades que más aquejan a los peruanos son crónicas, prevenibles y directamente vinculadas a un primer nivel de atención que no funciona. ¿De qué se enferman la mayoría de peruanos? Selecciona para ver más Fuente: Elaboración propia basada en microdatos del Reunis y el CDC (Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - Minsa), 2025.

Los establecimientos de salud que se caen

La mayoría de hospitales públicos del Perú tiene más de 40 años de antigüedad. Fueron construidos con normas sísmicas hoy obsoletas, ampliados sin planificación y mantenidos a medias. El resultado: casi 9 de cada 10 hospitales de segundo y tercer nivel opera con infraestructura inadecuada. La brecha es absoluta en el interior del país. Amazonas, Áncash, Apurímac, Callao, Cusco y Tumbes tienen el 100% de sus hospitales en condición inadecuada. Solo San Martín e Ica muestran cifras ligeramente menores. El primer nivel: Roto antes de entrar La base del sistema es la más afectada. De las más de 9,200 postas y centros de salud del país, el 95.89% no tiene las condiciones mínimas para funcionar: les falta equipamiento, infraestructura en buen estado o ambas cosas a la vez. En regiones como Pasco, Madre de Dios y Junín, la precariedad es total. Son la puerta de entrada al sistema, pero están rotos antes de que alguien toque el timbre.

Establecimientos defectuosos por región

Fuente: Minsa

El personal que falta

Personal 4 de cada 100 oncólogos

del MINSA trabajan en establecimientos de primer nivel. El 77% está concentrado en institutos especializados de tercer nivel — lejos de donde vive la mayoría de pacientes con cáncer. Espera 57 días

es el tiempo máximo registrado para conseguir una cita con especialista en el Hospital San Juan de Lurigancho. El promedio nacional de diferimiento en EsSalud es de 16 días — pero en algunas redes regionales supera el mes. Mortalidad materna 194 muertes por cada 100,000

nacidos vivos ocurren en Loreto — casi 7 veces más que en Lima (28) y casi 3 veces la meta que el Perú se comprometió a alcanzar en 2030 con los ODS. Salud mental 1 psiquiatra por cada 100,000

habitantes hay en promedio fuera de Lima. En Puno, la región con más intentos de suicidio registrados per cápita, hay 0.36 psiquiatras por cada 100,000 habitantes.

El MINSA tiene registrados más de 400,000 trabajadores de salud a nivel nacional. Pero el 71% tiene contrato temporal o figura bajo otras modalidades precarias. Solo el 14% es nombrado. Eso significa que 7 de cada 10 trabajadores del sistema público pueden quedarse sin trabajo —y sin reemplazante— de un año para el otro. La distribución tampoco es justa. Lima Norte concentra casi 29,000 trabajadores; Huancavelica apenas llega a 13,000 para una población con mucha mayor vulnerabilidad. En las zonas más alejadas, son los médicos SERUM —recién egresados haciendo su servicio rural obligatorio— quienes sostienen la atención.

Enfermedad versus especialistas en el Minsa

Selecciona

Cáncer / Oncólogos Salud Materno Infantil / Doctores Salud Mental / Doctores Brecha Múltiple ‹ › Fuente: Elaboración propia basada en microdatos del Reunis, CDC Perú e INEI (2025).

Personal de salud por región: oncología, salud mental y maternidad

Selecciona región — Selecciona — Área de salud — Selecciona región primero — Especialista — Selecciona área primero — Selecciona una región para ver la brecha de especialistas. Campo Especialista 1° nivel 2° nivel 3° nivel Total Fuente: MINSA RRHH 2025 · 1er nivel = postas y centros de salud · 2do nivel = hospitales generales · 3er nivel = institutos especializados Fuente: Minsa, Reunis, INEI y CDC

Los medicamentos que no llegan

Cuando el sistema falla, lo que desaparece no son las marcas comerciales, sino los componentes genéricos indispensables para salvar vidas. No hablamos de fármacos raros o costosos, sino de la base misma de la medicina pública. Aunque el stock general mejoró al 88% en 2025, el promedio es engañoso: en la práctica, 1 de cada 8 medicamentos básicos sigue sin estar disponible cuando el paciente llega a la farmacia.

Medicamentos básicos que faltan

1 Nifedipino 92% De regiones no cuentan con el medicamento para hipertensión arterial, preeclampsia, crisis hipertensiva 2 Diazepam 80% De regiones no cuentan con el medicamento para ansiedad, insomnio, convulsiones, espasmos musculares 3 Ergometrina 76% De regiones no cuentan con el medicamento para hemorragias postparto, contracciones uterinas tras el parto

Fuente: Repositorio Único Nacional de Información de Salud (Reunis). Datos correspondientes a enero 2026.

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