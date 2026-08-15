Carlos Baca, el peruano que encontró en la pastelería una forma de emprender y generar empleo

Carlos Baca Pacheco convirtió su amor por la repostería en un oficio de altura. Al frente de Luné Pastelería en Arequipa, demuestra que el talento peruano también se hornea con paciencia y dedicación. A sus 28 años ya genera empleo con un negocio que se convirtió en su pasión y, de esa manera, llevó su talento gastronómico a otro nivel. Aquí te contamos por qué es un peruano que suma.

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Siempre tuvo el gusto por la cocina, pero sus inicios, a nivel emprendedor, se dieron en la pandemia por el coronavirus. Fue en ese momento cuando tomó la decisión de prepararse, aprender y dar el siguiente paso en esta carrera.

“Me gusta mucho la cocina porque está muy arraigada a mi familia. A raíz de la pandemia comencé haciendo tortas. De allí decidí emprender y salir un poco más del Perú. Me fui a España a estudiar con Paco Torreblanca, quien es uno de los mejores pasteleros a nivel mundial. Al haber probado tantas cosas nuevas, tantas texturas, formas, sabores, cuando regresé vi que no había nada de eso”, cuenta.

“Luné (su pastelería) es una evolución. Cuando abrimos, no teníamos el nivel de detalle que tenemos ahora. Era un producto de introducción que poco a poco ha ido creciendo. Si bien nuestro estilo es muy europeo, nos abocamos a rescatar los productos naturales y orgánicos que tenemos en el Perú”, añade.

En esa línea, contó que a su pastelería han llegado personas de otras regiones como Lima, Trujillo y Cusco, especialmente a consumir sus postres, un hecho que lo llena de mucho orgullo. De hecho, ya evalúa la idea de abrir una sucursal, aunque aún se encuentra en el proceso de estandarizar muchos de sus procesos.

¿Tienes una historia que suma al Perú? Conoce más de la campaña Peruanos que Suman en la web y en este LINK.

Peruanos que Suman es una campaña e iniciativa social organizada por el diario El Comercio y el Banco de Crédito del Perú (BCP). A agosto de 2026, el proyecto se encuentra en su tercera edición recorriendo distintas regiones del país.

Su objetivo principal es identificar, visibilizar y premiar a los ciudadanos, líderes sociales y emprendedores mayores de 18 años cuyas acciones solidarias o proyectos generan un impacto positivo directo y transforman sus comunidades.