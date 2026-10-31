Ignacio Buse tendrá una nueva oportunidad frente a Zizou Bergs. La primera raqueta peruana se enfrentará al belga en la primera ronda del Masters 1000 de París, en un duelo que se disputará el próximo 2 de noviembre y que le permitirá buscar una revancha tras lo ocurrido recientemente en Shanghái.

Ambos tenistas se enfrentaron hace apenas 20 días en la segunda ronda del torneo asiático. En aquella ocasión, Bergs no le dio opciones al peruano y consiguió una contundente victoria por 6-0 y 6-3. Ahora, Buse intentará cambiar la historia en el último Masters 1000 de la temporada.

El belga, actualmente ubicado en el puesto 39 del ranking ATP, llega después de una campaña irregular en las últimas semanas. Tras su participación en Shanghái, donde consiguió una importante victoria ante Carlos Alcaraz, perdió ante Tommy Paul; además, cayó en los cuartos de final de Bruselas y fue eliminado en la primera ronda de Basilea.

Buse, número 32 del mundo, buscará cerrar de la mejor manera su participación en los grandes torneos de la temporada. Después de Shanghái, el peruano fue eliminado en su debut del ATP de Viena. Si supera a Bergs en París, tendrá un desafío todavía mayor: enfrentará al ruso Daniil Medvedev en la siguiente ronda.

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