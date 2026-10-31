Ignacio Buse ya tiene rival: enfrentará a Zizou Bergs en su debut en el Masters 1000 de París. (Foto: Getty Images)
Ignacio Buse ya tiene rival: enfrentará a Zizou Bergs en su debut en el Masters 1000 de París. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Ignacio Buse tendrá una nueva oportunidad frente a Zizou Bergs. La primera raqueta peruana se enfrentará al belga en la primera ronda del Masters 1000 de París, en un duelo que se disputará el próximo 2 de noviembre y que le permitirá buscar una revancha tras lo ocurrido recientemente en Shanghái.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?