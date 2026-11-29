Todo definido. La selección peruana de tenis enfrentará a Gran Bretaña en las Qualifiers de la Copa Davis 2027. El sorteo se realizó este domingo 29 de noviembre y determinó que el combinado nacional sea visitante en una serie que se disputará el 5 y 6 o 7 y 8 de febrero del próximo año, en sede y superficie todavía por confirmar.

El conjunto peruano consiguió su boleto a esta instancia tras protagonizar una ajustada victoria por 3-2 frente a Paraguay, en una eliminatoria disputada en el Jockey Club del Perú por el Grupo Mundial I. El triunfo le permitió mantenerse en carrera y ahora tendrá que medirse ante uno de los equipos con mayor tradición en esta competencia.

Para aquella serie, el capitán Luis Horna convocó a Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas, Alexander Merino y Arklon Huertas del Pino. Estos cinco tenistas fueron los encargados de darle a Perú la clasificación y podrían volver a ser considerados para afrontar el siguiente reto internacional.

Gran Bretaña, por su parte, llegará a este enfrentamiento después de quedar eliminada en las semifinales de la Final 8 de la Copa Davis 2026. El equipo británico perdió por 2-0 ante España en Bolonia y no pudo alcanzar la definición del certamen, por lo que buscará recuperarse en la próxima edición.

Entre sus principales figuras destacan Cameron Norrie, Arthur Fery y Toby Samuel, además de los especialistas en dobles Henry Patten y Neal Skupski. El equipo está bajo la dirección de Leon Smith y contará con la ventaja de jugar en casa. La serie se resolverá al mejor de cinco partidos, por lo que Perú necesitará sumar tres victorias para avanzar en las Qualifiers.

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