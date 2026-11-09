Ignacio Buse, como ya es costumbre desde hace un tiempo, vuelve a consolidarse como la principal raqueta del tenis peruano. Luego de su participación en el Masters 1000 de París, nuestra raqueta nacional ascendió una posición en la última actualización del ranking ATP y ahora ocupar el puesto 32 con 1520 puntos.

‘Nacho’ logró este ascenso luego de su paso por el torneo parisino, el último certamen oficial de la temporada. Allí, consiguió la victoria más importante de su carrera: venció al ruso Daniil Medvédev, top 5 del mundo, y avanzó de a los octavos de final. Luego, quedó eliminado ante el portugués Nuno Borges.

Ahora, Buse centrará su atención en el Road to Australia 2026, un torneo de exhibición que irá del 16 al 20 de diciembre en Buenos Aires Lawn Tennis Club, en Argentina.

Ignacio Buse ascendió en el ranking ATP tras disputar el Masters 1000 de París. (Foto: Getty Images)

Por otro lado, Gonzalo Bueno escaló 14 posiciones y ahora se ubica en el puesto 184 con 307 puntos. Mientras tanto, Juan Pablo Varillas avanzó dos lugares y ahora ocupa el puesto 200 con 285 unidades. Ambos completan el podio del tenis peruanos.

Más atrás, aparecen el resto de tenistas nacionales. Conner Huertas del Pino subió una posición y se ubica en el puesto 637; mientras que su hermano Arklon bajó siete escalones y hoy está en la casilla 762. Christopher Li aparece en el puesto 922; Mauricio Echazú descendió hasta el 1364; Luis José Nakamine se mantiene en el 1817; José Luis Claro cayó hasta el 2005 y Nicolás Baena se ubica en el puesto 2083.

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