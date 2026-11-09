Ignacio Buse ascendió en el ranking ATP tras disputar el Masters 1000 de París. (Foto: Getty Images)
Ignacio Buse ascendió en el ranking ATP tras disputar el Masters 1000 de París. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Ignacio Buse, como ya es costumbre desde hace un tiempo, vuelve a consolidarse como la principal raqueta del tenis peruano. Luego de su participación en el Masters 1000 de París, nuestra raqueta nacional ascendió una posición en la última actualización del ranking ATP y ahora ocupar el puesto 32 con 1520 puntos.

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