Ignacio Buse atraviesa el mejor momento de su carrera y su gran 2026 ya tiene repercusión más allá de los resultados que viene consiguiendo en el circuito. Cierra la temporada en el puesto 33 del ranking ATP.

El tenista peruano ha dado un salto importante en los últimos meses, se ha instalado entre los mejores del mundo y hasta recibió la convocatoria para disputar la Laver Cup 2026 en Londres.

Su crecimiento también ha vuelto a poner al tenis peruano bajo los reflectores. En 2026, Ignacio Buse ganó dos torneos ATP: el ATP 500 de Hamburgo y el ATP 250 de Winston-Salem.

Ignacio Buse se mantiene como la principal raqueta del tenis peruano. / GEORG WENDT

Después de una temporada en la que consiguió resultados destacados y empezó a competir regularmente en los principales torneos ATP, la expectativa sobre hasta dónde puede llegar Buse ha aumentado considerablemente.

¿Qué significa este año para el tenis nacional y cuáles pueden ser sus próximos objetivos? Pablo Arraya, Luis Carrillo Pinto, Jorge Salinas y Gabriel Casimiro analizaron el presente y futuro del joven tenista peruano.

1. ¿Qué significa el gran 2026 de Ignacio Buse para el tenis peruano?

2. ¿Hasta dónde puede aspirar Ignacio Buse?

Pablo Arraya - Extenista

Los logros de Buse han hecho que el tenis vuelva a tener una gran visibilidad en el Perú. Además, puso al Perú nuevamente en el mapa tenístico de los mejores torneos del mundo. Yo creo que es una gran oportunidad de aprender lo que otras federaciones e instituciones deportivas han hecho para que los logros deportivos mejoren en el país. En este momento, si Buse quiere seguir subiendo, tiene que jugar bien en esta parte del año.

Ignacio Buse es top 30 del tenis mundial. (Foto: ATP)

Luis Carrillo Pinto - Periodista deportivo L1Max

Ignacio Buse en un corto tiempo, en un año, ha pasado un umbral muy importante que es de jugar torneos Challengers a meterse al Top 100 primero, y luego a jugar los principales torneos ATP del mundo. Estamos hablando de los ATP 250, los 500, ya ganó el de Hamburgo. Los ATP 1000, donde todavía tiene que mejorar sus actuaciones. Este año ha ganado dos torneos ATP, que es mucho para un tenista, es por eso que está ubicado en el puesto 33 del mundo y seguramente pronto va a estar Top 20. El próximo gran reto de Ignacio Buse es ser protagonista en un Grand Slam. Llegar a octavos, cuartos de final en Roland Garros. O en el próximo Australian Open, que es el primer Grand Slam que se viene en 2027. Entonces, su nuevo gran reto, ya después de haber conseguido dos ATP, es ser protagonista en un Grand Slam. Tiene que planificar eso, porque por la cantidad de puntos que se entregan en los Grand Slams y los premios económicos, puede ser muy importante para seguir financiando una carrera donde necesite un equipo multidisciplinario que lo acompañe a los torneos. El equipo técnico, el coach, el fisioterapeuta, el preparador físico, el psicólogo deportivo. En el tenis a este nivel, los triunfos importantes se dan por detalles. Además, es fundamental que Ignacio siga ganando, defienda los puntos que ha conseguido la temporada 2026, y creo que está enrumbado para ser top 20 del mundo el próximo año.

Jorge Salinas – Director de Tenis al Máximo

El 2026 de Ignacio Buse marca un punto de inflexión para el tenis peruano. Ya no hablamos solamente de una joven promesa, sino de un jugador que está consiguiendo resultados importantes y compitiendo de igual a igual con tenistas consolidados del circuito ATP. Sus títulos y actuaciones destacadas durante la temporada reflejan una evolución integral. Ha ganado confianza, ha mejorado su capacidad competitiva y, sobre todo, ha demostrado que puede sostener su nivel frente a rivales de mayor experiencia y ranking. Creo que todavía es muy pronto para establecer un techo para Ignacio. Lo que sí podemos afirmar es que su evolución y los resultados de este año le permiten mirar hacia objetivos cada vez más ambiciosos. Su techo dependerá de muchos factores: la evolución de su juego, la parte física, la fortaleza mental, la continuidad de su equipo de trabajo y, sobre todo, su capacidad para mantenerse competitivo durante toda la temporada. Hoy, más que preguntarnos hasta dónde puede llegar, creo que debemos valorar que Ignacio Buse ya está demostrando que pertenece a este nivel y que todavía tiene margen importante para seguir creciendo.

Ignacio Buse. (Foto: ATP Tour)

Gabriel Casimiro - Depor

Significa muchísimo porque el tenis va a ganando más adeptos en el país, partiendo por los grandes y chicos que se van sumando como seguidores de este deporte. Y a nivel deportivo, consolida la generación más exitosa del tenis peruano de los últimos tiempos. Como el mismo ‘Nacho’ lo dijo, el próximo año puede aspirar a meterse en el top 20 del tenis mundial. Tiene herramientas, ha mejorado muchísimo su juego en los últimos meses y sigue en franco ascenso.

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