Peruanos que suman: Salatiel Alarcón, el promotor turístico que eligió la selva como su hogar

Nació en Cajamarca, pero desde muy pequeño se trasladó a la espesura de la selva. Ahora, entre Shanao y Pinto Recodo, a unos minutos de Lamas, en Tarapoto, Salatiel Alarcón Chávez es el dueño de un pedacito de selva que ofrece distintas experiencias para aquellos a los que le gusta la naturaleza y la aventura.

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Desde allí, dirige la finca agroturística Dos Ríos, un terreno que ocupa casi 18 hectáreas, pero que se ha convertido en su centro de operaciones. Una selva abundante, rocas para escalar, lugares para descansar o pernoctar y pequeñas lagunas que combaten y refrescan ante el inclemente calor selvático. Hasta Dos Ríos llegan turistas peruanos y extranjeros que disfrutan de los paisajes naturales y de los terrenos agrestes.

Aunque sus padres fueron agricultores, a Salatiel siempre lo atrajo la tierra. Recuperar un bosque, proteger su flora y su fauna. Eso es lo que hoy hace junto a sus dos hijos, que aunque están en edad escolar, se preocupan por preservar este pedacito verde a menos de una hora de Tarapoto.

Sus planes son seguir promoviendo este espacio como un recorrido turístico, que lleguen más visitantes, y seguir cuidando a los animales que habitan la zona. Si uno quiere disfrutar de una experiencia al natural, aprovechando todos los recursos que brinda la tierra selvática entre Pinto Recodo y Shanao, la finca agroturística Dos Ríos puede ser una gran opción.

¿Tienes una historia que suma al Perú? Conoce más de la campaña Peruanos que Suman en la web y en este LINK.

Peruanos que Suman es una campaña e iniciativa social organizada por el diario El Comercio y el Banco de Crédito del Perú (BCP). A agosto de 2026, el proyecto se encuentra en su tercera edición recorriendo distintas regiones del país.

Su objetivo principal es identificar, visibilizar y premiar a los ciudadanos, líderes sociales y emprendedores mayores de 18 años cuyas acciones solidarias o proyectos generan un impacto positivo directo y transforman sus comunidades.