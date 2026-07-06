Personajes de distintos sectores -como textil, agricultura, gastronómico, cuidado del medio ambiente- o cualquier acción social digna de aplaudir pueden ser elegibles para ser parte de esta iniciativa.
Personajes de distintos sectores -como textil, agricultura, gastronómico, cuidado del medio ambiente- o cualquier acción social digna de aplaudir pueden ser elegibles para ser parte de esta iniciativa.
/ JUAN PEDRO TORRES CABALLEROS
Por Redacción EC

Detrás de muchos de los cambios que ocurren en el país hay personas que, desde sus comunidades, impulsan proyectos sociales, iniciativas solidarias y emprendimientos con impacto. Aunque sus historias suelen pasar desapercibidas, el trabajo que realizan contribuye a mejorar la calidad de vida de miles de peruanos y a generar oportunidades de desarrollo.

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