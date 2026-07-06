Detrás de muchos de los cambios que ocurren en el país hay personas que, desde sus comunidades, impulsan proyectos sociales, iniciativas solidarias y emprendimientos con impacto. Aunque sus historias suelen pasar desapercibidas, el trabajo que realizan contribuye a mejorar la calidad de vida de miles de peruanos y a generar oportunidades de desarrollo.

Con el objetivo de reconocer y dar visibilidad a esos ciudadanos, el BCP y El Comercio lanzan la tercera edición de Peruanos que Suman, un concurso que premiará a emprendedores, líderes sociales y personas de distintas regiones del país cuyo esfuerzo, compromiso e innovación están transformando positivamente sus comunidades.





¿Quiénes pueden participar?

Pueden participar todos los peruanos mayores de 18 años que desarrollen actividades, proyectos o emprendimientos con impacto positivo en su comunidad. También es posible nominar a un familiar, amigo o integrante de tu localidad cuya historia merezca ser reconocida.

¿Cómo puedo ser parte?

Puedes postular de diversas maneras: completando el formulario disponible en la plataforma de Peruanos que Suman o en la web del BCP, enviando la cartilla impresa publicada en los diarios “Trome” y “Correo” al e-mail de la campaña o nominando a otra persona para que su historia forme parte de esta iniciativa.

¿Qué premios habrá?

La iniciativa reconocerá los proyectos con mayor impacto. El primer puesto recibirá un premio de S/30.000, y el segundo lugar, S/10.000. Además, entre todos los postulantes válidos se sorteará un pasaje aéreo internacional.

¿Cómo seguir la campaña?

Las historias podrán seguirse a través del especial digital de Peruanos que Suman, las plataformas digitales y redes sociales de El Comercio, así como en las publicaciones que acompañarán la campaña en la edición impresa del Diario.