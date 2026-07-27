Luego de anunciar la elección de Luis Galarreta como el próximo presidente del Consejo de Ministros, la presidenta electa, Keiko Fujimori, anunció la designación de Carlos Espá como próximo ministro de Relaciones Exteriores.

“La Constitución dispone que la presidenta nombra a los ministros de Estado a propuesta del presidente del Consejo de Ministros, vamos a ejercer esta responsabilidad pensando únicamente en el Perú y en la necesidad de conformar un equipo capaz de responder a los enormes desafíos de nuestro país. Por eso tengo el honor de presentar a dos profesionales con amplia trayectoria”, dijo Fujimori.

Carlos Espá asumirá la conducción de la política exterior peruana y tendrá a su cargo las relaciones diplomáticas con otros países.

“Estoy muy contento, muy agradecido por la oportunidad que la presidenta Fujimori me ha ofrecido de contribuir a estos grandes objetivos que ella ya ha explicado. Poner al Estado al servicio del pueblo, de los más humildes, y en segundo lugar contribuir a la reconciliación de los peruanos ”, dijo.

“La Cancillería tiene un papel muy importante que desempeñar, para los peruanos que viven en el Perú y en el extranjero. Para los peruanos que con dolor se fueron del Perú, y a través de nuestros 59 consulados alrededor del mundo tenemos que estar al servicio de esos peruanos”, agregó.

Espá se refirió también a los peruanos que cumplen con su deber cívico al votar en el extranjero, y a los servicios que ofrece la Cancillería, los cuales buscará que sean más céleres.

Keiko Fujimori presenta a Luis Galarreta como próximo presidente del Consejo de Ministros



“Voy a dar todo mi esfuerzo para predicar con el ejemplo, para ser austero, disciplinado y muy trabajador”, precisó.

En la conferencia realizada en el local de la Oficina de la Presidenta Electa en San Isidro, también fue presentado Elmer Cuba, como próximo ministro de Economía.

Fujimori anunció que este 28 de julio se darán a conocer los otros miembros del Gabinete.