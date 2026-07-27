Carlos Espá fue elegido como próximo ministro de Relaciones Exteriores. (FOTOS / JESUS SAUCEDO @PHOTO.GEC)
Carlos Espá fue elegido como próximo ministro de Relaciones Exteriores. (FOTOS / JESUS SAUCEDO @PHOTO.GEC)
Por Redacción EC

Luego de anunciar la elección de Luis Galarreta como el próximo presidente del Consejo de Ministros, la presidenta electa, Keiko Fujimori, anunció la designación de Carlos Espá como próximo ministro de Relaciones Exteriores.

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