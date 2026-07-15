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Resumen

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El partido Fuerza Popular, de la presidenta de la República electa Keiko Fujimori, evaluará, una vez que concluya el proceso de transferencia de poder, si solicita o no a la Contraloría General de la República auditar el gobierno de José María Balcázar, según refirió el portavoz de esa agrupación en la cámara de diputados, Arturo Alegría.

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