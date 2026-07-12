Resumen

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El expresidente Pedro Castillo- a través de su abogado Walter Ayala- presentó el último 6 de julio dos nuevas solicitudes de gracia común, a fin de dejar sin efecto la condena de 11 años y cinco meses de prisión que cumple por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y también la orden de prisión preventiva por los presuntos actos de corrupción en la licitación del puente Tarata.

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