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El sombrero cajamarquino y la “nación doliente”

“México y el Perú son ‘naciones dolientes’, sus Estados –herederos de la modernidad y la ilustración– terminaron inventando unas naciones basadas en relatos poderosos de estructura mítica cristiana".

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

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    Resumen

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    "Hoy nos toca observar ese sombrero cajamarquino, ese “significante vacío” convertido en un símbolo político e ideológico, primero por Pedro Castillo, y luego por su aún heredero político, Roberto Sánchez". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Hoy nos toca observar ese sombrero cajamarquino, ese “significante vacío” convertido en un símbolo político e ideológico, primero por Pedro Castillo, y luego por su aún heredero político, Roberto Sánchez". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    El sombrero cajamarquino se ha convertido en el nuevo símbolo cultural de la “política de la resistencia de los pueblos” en la batalla cultural gramsciana que las izquierdas desarrollan. Desde Pedro Castillo, el sombrero cajamarquino ha venido a quedarse en la vida política y electoral del país. De acuerdo con la tesis de Laclau –ese gigante del revisionismo postmarxista–, este sombrero cajamarquino es un “significante vacío”, un “punto ciego del lenguaje”. Es un significante que se llena a través de la lingüística con un contenido ideológico (“el populismo de izquierda”). Así, siguiendo a Laclau, el sombrero es un “significante vacío” que ha logrado unificar diversas demandas políticas (la “cadena de equivalencias”) en una sola plataforma hegemónica: la “resistencia de los pueblos indígenas [sobre todo] frente a 500 años de oprobio”. El ‘sombrero cajacho’, en la lógica laclaudiana, es la “piedra peronista” o el mural mexicano; es la construcción simbólica del “otro” como antagonista, es el “ellos contra nosotros”.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.