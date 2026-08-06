El optimismo de los jóvenes

Los resultados del Censo Nacional 2025 muestran que el Perú está atravesando un proceso de envejecimiento poblacional. La disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida están transformando la estructura demográfica del país. Sin embargo, los jóvenes siguen siendo una fuerza determinante para el desarrollo económico, la innovación y el futuro de la sociedad.

La reciente encuesta global realizada por la red WIN en 45 países, en la que Datum participó representando al Perú, ofrece una mirada interesante sobre esta generación. Los resultados muestran que, a pesar de las dificultades económicas, la incertidumbre política y los desafíos que enfrenta el país, los jóvenes peruanos mantienen un nivel de optimismo superior al promedio regional y mundial.

Un hallazgo relevante es la percepción de progreso intergeneracional. El 68% de los jóvenes peruanos considera que su generación tiene más oportunidades que sus padres. Esta cifra supera ampliamente el promedio de América, que alcanza el 51%, y el promedio mundial, del 47%. Incluso dentro del Perú existe una diferencia importante, ya que entre la población adulta solo el 56% comparte esa percepción. Si bien el optimismo sigue predominando, la comparación muestra que la brecha entre jóvenes y adultos es hoy menor que la observada en generaciones anteriores, reflejando un contexto donde las oportunidades son percibidas con mayor cautela.

El acceso a una vivienda propia sigue siendo uno de los principales sueños de esta generación. En este aspecto, los jóvenes peruanos destacan en el ámbito internacional. El 85% cree que podrá comprar una vivienda en el futuro, ubicando al Perú como el tercer país más optimista entre los 45 incluidos en el estudio. La diferencia es significativa si se compara con el promedio de América, donde el 60% comparte esa expectativa, y con el promedio global, que llega apenas al 56%. Más allá del resultado, este dato refleja que la vivienda continúa representando un símbolo de estabilidad, independencia y progreso personal.

El estudio también pone en evidencia que el optimismo no se distribuye de manera uniforme. A escala global, las mujeres jóvenes expresan menores niveles de confianza respecto a su futuro y muestran más dudas sobre la posibilidad de acceder a una vivienda propia. Esta diferencia probablemente refleja las distintas oportunidades laborales, económicas y sociales que aún enfrentan hombres y mujeres al inicio de su vida adulta. Aunque la encuesta no profundiza en las causas, el hallazgo recuerda que las expectativas también están condicionadas por las desigualdades existentes.

Otro resultado particularmente interesante está relacionado con la migración. Lejos de cerrar sus horizontes, el 79% de los jóvenes peruanos estarían dispuestos a mudarse a otro país en busca de mejores oportunidades. Este porcentaje supera el promedio de América (73%) y el promedio global (66%), y es considerablemente mayor que el registrado entre el total de la población peruana (58%). Más que una señal de desencanto, esta disposición refleja una generación que entiende la movilidad internacional como una oportunidad para crecer profesional y personalmente. Para muchos jóvenes, trabajar o estudiar en otro país no significa renunciar al Perú, sino ampliar sus horizontes, adquirir nuevas experiencias y desarrollar capacidades que podrían aportar más adelante al país.

Comprender a los jóvenes es también una forma de anticipar el futuro. Los estudios de WIN y Datum muestran que la juventud peruana no solo enfrenta desafíos, sino que mantiene altos niveles de optimismo, aspiraciones de progreso y una creciente apertura al mundo. Esa mirada permite entender no solo los problemas que deben resolverse, sino el potencial que tiene el Perú para construir su futuro. El desafío será aprovechar ese potencial y generar las oportunidades que permitan a esta generación desarrollarse y contribuir al crecimiento del país.