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El optimismo de los jóvenes

“A pesar de los desafíos que enfrenta el país, los jóvenes mantienen un nivel de optimismo superior al promedio regional y mundial.”

    Urpi Torrado
    Por

    es CEO de Datum Internacional

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Jóvenes del Perú.
    Jóvenes del Perú.

    Los resultados del Censo Nacional 2025 muestran que el Perú está atravesando un proceso de envejecimiento poblacional. La disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida están transformando la estructura demográfica del país. Sin embargo, los jóvenes siguen siendo una fuerza determinante para el desarrollo económico, la innovación y el futuro de la sociedad.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.