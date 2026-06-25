El debate sobre la inteligencia artificial y sus impactos se ha intensificado como nunca, en un contexto en el que esta tecnología ya empieza a transformar prácticamente todos los ámbitos de la vida, incluido el mercado laboral. En ese escenario, crece la incertidumbre en los jóvenes sobre qué empleos se mantendrán en el tiempo y cuáles podrían verse reducidos o incluso desaparecer. En una reciente intervención en el pódcast Tengo un plan, el ingeniero y especialista en IA Javier Ideami abordó esta preocupación y señaló que los puestos más expuestos serían aquellos que dependen en mayor medida del llamado “sistema uno” del pensamiento, frente al “sistema dos”, más analítico y profundo. Según explicó, esta vulnerabilidad no afecta tanto a los perfiles con mayor experiencia, sino principalmente a quienes recién ingresan a las empresas, es decir, los trabajadores junior. En ese sentido, el experto advirtió que la automatización impulsada por la inteligencia artificial podría impactar con mayor rapidez en tareas rutinarias o de ejecución básica.

Lo que dicen los expertos sobre el tipo de inteligencia que deben desarrollar los jóvenes para aprovechar la IA

Según el planteamiento de Daniel Kahneman, el desarrollo de habilidades humanas debería orientarse hacia el fortalecimiento del “Sistema 2”, es decir, el tipo de pensamiento lento, analítico y deliberado. Este modo de procesamiento implica razonar con mayor profundidad, evaluar información compleja, contrastar datos y tomar decisiones conscientes en lugar de reaccionar de forma automática. Es el tipo de inteligencia que permite resolver problemas nuevos, interpretar contextos ambiguos y construir criterios propios frente a situaciones cambiantes. En contraste, el “Sistema 1”, más rápido e intuitivo, aunque útil para decisiones cotidianas, es el más expuesto a la automatización por parte de la inteligencia artificial. Por ello, el desafío actual no es competir con la velocidad de las máquinas, sino potenciar capacidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos, la creatividad estratégica y la toma de decisiones fundamentadas. En esa línea, el valor profesional se desplaza hacia quienes logran pensar con mayor profundidad, cuestionar supuestos y generar soluciones que requieren análisis consciente más allá de lo inmediato.

Conoce cómo es el tipo de trabajos que vienen dando a los jóvenes en los trabajos por la cual puede ser un problema

Los puestos de trabajo con tareas más rutinarias son los que se encuentran en mayor riesgo, ya que suelen basarse en actividades repetitivas y en el reconocimiento de patrones, especialmente en las funciones que tradicionalmente se asignan a los perfiles junior. En ese sentido, se trata de labores menos estratégicas y más operativas, lo que las hace más susceptibles a ser automatizadas. Por ello, se plantea que los jóvenes profesionales deben enfocarse en desarrollar con mayor intensidad el pensamiento analítico y profundo, asociado al “sistema dos”. El énfasis está en fortalecer la capacidad de razonamiento complejo y la profundidad cognitiva, ya que estas habilidades resultan menos reemplazables. En contraste, el trabajo basado en patrones automáticos del “sistema uno” es precisamente el que está disminuyendo con mayor rapidez en el actual entorno tecnológico.

Cómo se ve el futuro y la preocupación en el campo tecnológico si no desarrolla el pensamiento analítico y profundo

El experto sostiene que, en el futuro cercano, muchas empresas dejarán de depender de perfiles junior tradicionales para ejecutar tareas básicas, ya que estas serán asumidas por profesionales con mayor experiencia apoyados en herramientas de inteligencia artificial. Según advierte, este proceso ya no es una proyección a largo plazo, sino una realidad en marcha. “Y ya está pasando”, afirma con firmeza, señalando que la reducción de oportunidades para puestos de entrada ya se refleja en las estadísticas laborales actuales. En ese contexto, explica que la llamada “crisis del nivel junior” se está haciendo visible en múltiples organizaciones, donde los roles de menor experiencia comienzan a reducirse o transformarse significativamente. Esta tendencia plantea un desafío estructural para el mercado laboral, ya que los puestos de entrada siempre han sido la base de la formación profesional.