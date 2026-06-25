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Resumen

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Las personas más vulnerables a ser identificadas en los conjuntos de datos utilizados para entrenar IA se incluyen aquellas con enfermedades raras, las pertenecientes a un grupo racial minoritario, con una situación socioeconómica desfavorable, o aquellas cuyo género es menos común.
Las personas más vulnerables a ser identificadas en los conjuntos de datos utilizados para entrenar IA se incluyen aquellas con enfermedades raras, las pertenecientes a un grupo racial minoritario, con una situación socioeconómica desfavorable, o aquellas cuyo género es menos común.
/ fernando zhiminaicela/Pixabay
Por Agencia EFE

Los modelos médicos de inteligencia artificial (IA) se entrenan con datos sensibles de pacientes, algunos de los cuales podrían correr el riesgo de ser identificados en el caso de ciberataques, especialmente si se pertenece a ciertos grupos, por ejemplo con enfermedades raras.

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